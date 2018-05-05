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南韓出口多元並進 領先台灣差距擴大

2018-05-05 12:13中央社 台北5日電

台灣與南韓是貿易競爭對手，財政部分析，近年南韓出口轉向多元並進，台灣仍集中IC產業；此外，台灣新興產業發展相對較緩，參與國際區域經濟整合較低，與南韓差距正日益擴大。

財政部統計處針對台灣與南韓出口情勢進行分析，提及台灣與南韓2007年至2017年的平均出口增幅分別為4%、6%；剔除物價變動因素後，台灣出口實質年成長率為4.7%，雖高於全球平均貿易量增幅的3.4%，但不及南韓的7.3%。

尤其，自2011年以來，台灣平均實質出口年增率僅3.4%，甚至略低於全球的3.5%，相較之下，南韓平均出口年增率仍維持5.1%的高水準，領先全球，凸顯台灣與南韓在全球貿易版圖的消長。

統計處分析指出，台灣與南韓天然資源缺乏，且高度鑲嵌於全球電子產業供應鏈，出口貨品極為相似，出口貨品結構也呈現高度集中。然而，近10年來，台灣出口貨品集中度持續提高，2017年更達39.5%的新高， 南韓則是降多升少，顯見南韓出口正轉向多元並進。

統計處官員指出，台灣出口持續集中在積體電路產品，南韓除了積體電路外，船舶、石油煉製品、小客車、機動車輛零附件、手機亦占一席之地，且美容化妝用品異軍突起，出口貨品結構彈性與張力，較台灣更勝一籌。

此外，台灣受產業外移效應影響，新興產業發展相對較緩，且參與國際區域經濟整合程度也不及南韓，因此名目出口規模與南韓的差距逐漸拉大。 2007年，南韓出口為台灣的1.49倍，2015年一度達1.85 倍，2017年為1.81倍。

統計處官員表示，分析台灣與南韓的出口情勢，主要是揭露目前台灣的出口情況，期能從中發現問題，進而改善，非以超越南韓為目標。

官員指出，尤其位居台、韓最大出口國的中國大陸，近年積極強化製造業升級，加速推動經濟結構轉型與供應鏈在地化，成為強勁的貿易競爭對手，是台、韓外貿上皆難以迴避的重要變數，因此當前首要之務，仍是想辦法加強台灣貿易競爭力。

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