紐約參展 台灣秀自行車王國與旅遊品牌

2018-05-05 07:46 中央社 紐約4日專電



「紐約自行車休閒展」今天開幕，觀光局與外貿協會聯手出擊，展示自行車零配件精品，並以虛擬實境（VR）技術讓紐約客體驗台灣風光，擦亮台灣自行車王國與旅遊天堂品牌。

為期兩天的「紐約自行車休閒展」（Bike ExpoNew York）是美東規模最大的自行車展，緊接著於6日登場的「紐約市五區自行車暢遊」（TD Five BoroBike Tour），預計吸引6萬人參與，是美東自行車界一大盛事。

交通部觀光局駐紐約辦事處今年在展場攤位設置VR單車體驗區，透過VR技術，讓紐約客身歷其境遊覽日月潭、九份及野柳，期望加深當地民眾對台灣的印象。

駐紐約辦事處長徐儷文致詞時說，無論是飽覽湖光山色的日月潭自行車道，挑戰極限的武嶺車道，或是YouBike等城市公共自行車，台灣已建構完善的環島自行車網，可說是自行車旅遊天堂，值得車友親身體驗。

觀光局駐紐約辦事處主任溫佳思向在場民眾介紹「自行車環島1號線」。她表示，騎乘自行車可近距離體驗台灣各地自然景觀、風土民情以及品嚐在地美食，以自行車環島，是最能感受台灣魅力的方式之一。

台灣今年參展「加強火力」，觀光局推廣自行車旅遊之餘，中華民國對外貿易發展協會帶來21件台灣自行車精品，展示捷安特、明安DIZO品牌自行車，以及車架、鏈條和自行車衣等零配件。

外貿協會駐紐約辦事處主任蘇成全表示，台灣素有「自行車王國」美譽，去年賣到美國47萬輛自行車，總金額3.8億美元，平均單價超過800美元；台灣自行車鏈條的全球市占率達70%，輪圈、車架分別達50%、20%，都是台灣引以為傲的成就。

台灣設計並獲德國紅點設計獎肯定的AROFLY智慧車錶，是展場上受矚目的裝備之一。

這套裝備由3部分構成，後輪氣嘴上的感應器可監控車速、踩踏效率，傳輸到車頭顯示儀供騎士參考；手腕上的穿戴裝置，可監測心跳和熱量消耗數據。使用者能因此有效掌握訓練情況，並上傳網路和車友分享。