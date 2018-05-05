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鋼鋁關稅豁免 駐美官員：美請台釐清鋼鋁「含中成分」

2018-05-05 05:26聯合報 記者張加╱即時報導

美國川普政府祭出「232舉措」對進口鋼鋁加徵關稅，台灣未獲豁免，駐美代表處經濟組長陳正祺4日表示，台美在持續對話中，努力爭取國家豁免；陳正祺並說，美國認為鋼鋁產能過剩的源頭在中國大陸，請台灣了解台鋼鋁產業的「含中成分」，台灣政府也與業界密切聯繫，釐清此問題。

駐美代表處官員4日表示，台灣仍努力爭取鋼鋁關稅豁免。聯合報系資料照
駐美代表處官員4日表示，台灣仍努力爭取鋼鋁關稅豁免。聯合報系資料照
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川普政府3月宣布對進口鋼鐵加徵25%關稅，對進口鋁材加徵10%稅，之後發布暫時獲得豁免國家名單；4月30日再度公告加拿大、墨西哥、歐盟成員國延長暫時豁免期限，南韓獲豁免，台灣仍未入列。

駐美代表處4日於雙橡園舉行媒體茶敘，經濟組長陳正祺會後受訪談及鋼鋁關稅表示，美處與美方溝通從未間斷，目前為止都跟美方持對話，努力爭取國家豁免。

陳正祺指出，美國認為全世界鋼鋁的貿易問題在於產能過剩，而產能過剩的源頭在於中國大陸，美方希望世界各國能共同合作討論並解決產能過剩的問題。

陳正祺說，「所以它（美方）也有請我們去了解，我們的鋼鐵產業所使用的中國大陸進口的鋼鐵，所謂的『含中成分』，若再賣到美國來會不會對他的產業造成衝擊，所以我們政府也跟業界在密切聯繫討論，來釐清這部分的問題。」

至於美方以「301舉措」針對中國大陸竊取智慧財產權與強迫技術轉移，擬對中國大陸輸美產品加徵關稅，對台灣產業的衝擊；陳正祺回應，初步評估視情況還算可以忍受，但也很關注未來雙方貿易緊張是否進一步升高。

陳正祺並說，美國高層代表團剛訪問北京談判，就我方收集到的資訊，看起來這次美中談判並沒有結果，應該會再進行一段時間；台灣政府各部會都非常密切關注，是否會對台灣產業造成任何衝擊與影響。

行政院政務委員鄧振中3月訪美爭取鋼鋁關稅豁免，是否有計畫再度赴美談判？陳正祺表示，駐美處與美方一直保持溝通，如果有需要，鄧振中隨時可來。

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