亞獅康ADS後發先至 完成訂價

2018-05-05 01:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



新藥公司亞獅康-KY（6497）5日公告，完成美國存託憑證（ADS）定價，美國時間4日同步在美國納斯達克（NASDAQ）掛牌，每單位價格為7.03美元，換算台幣價格每股約當42元，是台灣首家完成發行籌資型股票的生醫公司，具有指標意義。

亞獅康本次公開發行預計將於當地時間 2018 年5月8日完成，視乎情況而定，而該公司海外存託憑證預計於美國時間5月4日起以「ASLN」代號在美國納斯達克全球市場掛牌交易，在美國交易首日，開盤後即漲逾1美元，漲幅逾14.5%，報價來到8.05美元。

亞獅康完成ADS訂價，每單位實際發行價格為7.03美元，實際發行單位數為6,000,000單位，每單位美國存託憑證表彰亞獅康普通股五股。

由於ADR掛牌的期待，亞獅康去年12月下旬起，股價自30元附近持續上攻，迄今年2月中旬創下波段高點，到4月上旬甚至觸及64元價位，雖然近期回檔，但股價仍有撐。

亞獅康為新藥研發公司，去年因研發等有關支出仍大，全年虧損12.08億元，每股淨損9.71元。亞獅康4日台灣收盤價格為46.35元，下跌1.35元。

亞獅康表示，該公司此次預計將籌資資金，在尚籌資額尚未扣除予承銷商之承銷折價、佣金及其他承銷相關費用情況下，額度約當4,220萬美元（約新台幣12.6億元）。

亞獅康説，本次所有之ADSs皆由該公司發行，同時亦授予承銷商可在公開發行期間至公開發行結束前一日，以發行價追加認購最高達 900,000 單位美國存託憑證之權利。

對於在美掛牌後，資金運用規劃，亞獅康表示，預計將此次發行 ADSs所募得之金額，將持續投資於候選藥物之臨床發展上，包括接下來已規劃以及正在進行中之臨床試驗。其中包括varlitinib 於膽道癌之全球樞紐試驗、varlitinib 在中國進行之膽道癌樞紐試驗、varlitinib 於胃癌之全球二/三期試驗、ASLAN003 於急性骨髓性白血病(AML)之全球試驗，以及 ASLAN004 之臨床前與一期臨床試驗。此外，若有剩餘之募資淨額，則將投入新設與其他進行中之研究發展活動，或是用以充實營運資金或其他一般企業用途。