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外匯存底 終止連12漲

2018-05-05 01:07經濟日報 記者陳美君／台北報導

中央銀行昨（4）日公布，4月底外匯存底餘額為4,571.32億美元，較3月底減0...
中央銀行昨（4）日公布，4月底外匯存底餘額為4,571.32億美元，較3月底減0.56億美元，終結連12個月上漲。 報系資料照
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經濟日報提供
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4月國際美元大漲，歐元等非美貨幣貶值，使我國外匯存底出現微幅匯損；中央銀行昨（4）日公布，4月底外匯存底餘額為4,571.32億美元，較3月底減0.56億美元，終結連12個月上漲。

央行外匯局長顏輝煌指出，4月國際美元走強，歐元等非美貨幣貶值，折計成美元後減少的金額，抵銷掉外匯存底的投資運用收益，使外匯存底餘額略減。過去一年來，外匯存底餘額步步高升，4月底罕見下滑。

央行提供資料顯示，美元指數4月上漲2.07%，非美貨幣走勢全盤皆墨。其中，歐元對美元貶值約1.66%，日圓貶值2.8%，英鎊跌2.1%，澳幣貶1.8%。央行外匯存底裡若持有這些貶值貨幣，折成美元後金額會減少。

央行統計指出，4月底外資持有國內股票及債券，按當日市值計算加上新台幣存款，合計為3,915億美元，較3月底大減239億美元，占外匯存底的比重也由3月的91%，下滑至86%，減少5個百分點。顏輝煌解釋，因台股4月下跌2.4%，外資也賣超約800億元，外資持有我國有價證券市值跟著下降。

金管會昨日公布，4月外資淨匯出35.68億美元，央行的統計數據「比金管會多一些」，因包含5億美元的股息匯出，央行統計4月外資淨匯出金額約40億美元。

央行
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