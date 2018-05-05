總統訪Gogoro研華 促帶領轉型

為凸顯發展新創產業的決心，蔡英文總統昨（4）日連續拜訪電動機車睿能創意（Gogoro）、工業電腦大廠研華兩家代表性企業。蔡總統強調，企業發展出創新的運營模式，並堅持使用國產零件，有助帶動國內的產業鏈發展，將來一起進軍國際市場。

睿能為全球市占率最高的電動機車公司。

蔡英文說，參訪時睿能董事長陸學森一直強調，他們不是做摩托車的，而是智慧型製造的典範，創造出一個可以節電、減少空汙的系統；據蔡英文總統觀察，睿能是目前電動機車產業領頭羊，以車電分離的創新營運模式，降低民眾購車成本，2015年投入市場至今，帶動國內外超過6萬輛的銷售成績。

蔡總統強調，睿能放眼每年5,000萬輛國際機車市場，已獲新加坡淡馬錫、日本住友商事等國際投資者青睞，注入超過4.8億美元的資金，市場成功推展至歐洲及日本，配合新南向政策，將與國內業者合作於越南設廠，帶動國內產業鏈。

參訪研華公司時，蔡總統肯定物聯網及人工智慧產業的成果，也期盼做為一個平台，帶領更多企業轉型。研華董事長劉克振提到，每天12個小時都在處理與物聯網相關的事情，因為這是台灣的機會，蔡總統認為，政策明確，只要能把資源整合，我們有機會主導亞洲的市場。

她非常樂見研華從硬體的製造，走到軟硬體的整合。

不論能源管理、大樓或是工廠管理系統、交通管理或衛生醫療管理系統，研華都有很好的成果，這是台灣產業成功轉型的指標。