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蔡總統看物聯網 今年成兆元產業

2018-05-05 01:33經濟日報 記者林彥呈／台北報導

蔡英文總統昨天走訪睿能時強調，企業發展新的運營模式，有助帶動國內產業鏈發展，一起...
蔡英文總統昨天走訪睿能時強調，企業發展新的運營模式，有助帶動國內產業鏈發展，一起進軍國際市場。圖為蔡英文總統試騎Gogoro機車。 記者周佑政／攝影
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蔡英文總統相當重視的5+2產業發展計畫，重量級外商密集捧場參與投資。蔡總統表示，5+2產業中發展最快速的物聯網，今年一定可以成為台灣的另一個兆元產業，她並宣布，網通產業的指標企業思科公司，下半年進駐桃園設立創新中心。

蔡總統4日走訪睿能創意（Gogoro）、亞洲．矽谷計畫執行中心桃園營運總部、研華公司時，發表了上述看法。她強調，幾年前，大家就說物聯網是台灣下一個世代的產業，而現在已是台灣蓬勃發展的重點產業，去年產值超過9,000億元，年成長19%，依此速度發展，今年一定可以「破兆」。

蔡總統強調，許多國際性的創新企業都認為，台灣政府「亞洲．矽谷」的發展方向正確，因此加碼投資台灣，微軟前年在台灣成立物聯網創新中心，今年又成立AI研發中心，預計招募200名本土人才；Google今年啟動「智慧台灣計畫」，要在台灣聘用超過300位員工，長期培育5,000名AI人才，蔡英文說，台灣是Google在亞洲最大研發基地。

此外，亞馬遜在台灣設立了創新中心，IBM甚至為了擴大台灣研發中心，還要增加100名員工。而最新的進度是，思科將在下半年進駐桃園設立創新中心，思科台灣總經理陳志惟陪同蔡總統一起參訪，蔡總統說，期待看到思科和在地合作夥伴，共同形塑物聯網生態系。

她強調，國際級創新企業願意投資台灣，證明這幾年我國在法規鬆綁、基礎建設強化、前瞻人才培育等面向，均不斷快速進步。

她還說，這些企業投資的同時，也提供高薪優質的工作機會給年輕人，讓台灣經濟走向創新驅動新模式。

蔡總統表示，新的投資帶動產業轉型，產業轉型創造優質就業，這就是「5+2產業創新」帶來的改變，物聯網加上人工智慧，也就是AIoT產業的特色，「亞洲．矽谷」中心繼續對外招商之外，也要協助中小企業接軌AIoT趨勢。

經濟日報提供
經濟日報提供
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