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大學自治神聖不可侵犯 學者：誤會一場

聯準會升息態度偏鴿派 美元維持稍強格局

2018-05-04 22:32經濟日報 記者周克威╱即時報導

美國聯準會利率決策會議決議按兵不動，亦未出現考慮加快升息步調等字句，場認為聯準會此在暗示容許通膨在部分時間穿越2%的政策目標，同時維持目前漸進平緩的升息步調，亦即偏向「鴿派」解讀。但值得注意的是，美元指數已扭轉去年頹勢逐漸轉強：美元指數從年初的92.24跌至2月15日的波段低點88.57，隨後即止跌回升，截至目前攀升至92.75附近，升幅達4.7%。

台新投顧協理李政剛指出，在2017年底即研判美元將於2018年內呈略偏強格局，主要考量一是今年市場流動性不若去年，聯準會自2017年10月起開始進行縮表，初期每個月減少100億美元資產，爾後每季將上調一次縮表規模，至今年第1季每月已縮減200億美元，直到年底第4季每月將縮減500億美元資產。

其次，稅改效應。加上美國去年12月通過稅改法案，把原本滯留在海外的美國企業資金帶回美國，潛在提供美元支撐。再者，歐元區近期企業財報受強勢歐影響多不如預期，且歐元太過強勢反不利央行退出量化寬鬆（QE），歐元今年將不若去年強勢。

最後，市場波動升高之際，美元不會太弱。2月以來，美債、美股波動大升，全球股市出現兩年來最有感回調。目前市場焦點將轉向企業財報，美股財報季利多可期，惟短期波動仍較大。

在相關效應未退卻之際，美元今年仍可望維持稍偏強格局。隨美元走強，投資人可留意日本、美國小型股、高收債的投資機會。大方向而言，預期全球景氣維持擴張，主要股市年內仍有高點可期，第3季前策略可偏積極，能源、A股、新興債皆可布局，風險則持續關注美中貿易談判發展。

美國聯準會財報
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