夏季限電 鋼筋產量恐減4成

2018-05-04 23:53 聯合報 記者 聯合報 記者 吳秉鍇 ／高雄報導



國內電爐鋼廠將自五月十日起進入夏季限電階段，預估鋼筋產量恐減少百分之卅至四十。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國內電爐鋼廠將自五月十日起進入夏季限電階段，預估鋼筋產量恐減少百分之卅至四十，加上廢鋼成本走揚，正吸引下游買盤進場，鋼筋後市看漲可期，相關業者營運加溫。

電爐廠業者表示，台電每年在夏季期間對工業用電大戶均有限電措施，今年因供電缺口壓力大，原本應在六月實施的限電提前自五月十日上路，並將延續至九月卅日。屆時各鋼廠均會避開用電尖峰時段生產，以每天運作廿四小時來看，起碼會少了八小時的生產時間，業界同時也將配合限電進行設備檢修作業。

依業者大致估算，進入夏季限電階段後，鋼筋整體產量將比現行減少百分之卅至四十，若以全月來看，全台鋼廠減少超過十萬公噸的供給量。

面對鋼廠減產在即，目前原料面也出現變化，以鐵礦砂來看，歷經一波急跌、跌至每公噸六十三美元之後，近日開始有反彈狀況，現在處於每公噸六十七至六十八美元區間，帶動國際廢鋼順勢攀升，正激勵下游買氣增溫。

昨天中、南部主力鋼廠均傳出接單捷報，普遍有上萬公噸新單落袋，將有助於鋼筋盤價展開新波攻勢。而本周流通行情站穩在每公噸一點七萬至一點七一萬元，市場預期下周可望有每公噸二百至三百元調漲空間。

不過，業者認為，後續必須進一步觀察梅雨季節到來對工地施工進度的影響，若因梅雨對鋼筋需求會衍生延遲效應，將會左右市場買氣。