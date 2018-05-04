3月製造業燈號 轉為低迷

2018-05-04 23:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林彥呈 ／台北報導



台經院昨天公布三月景氣信號，整體製造業景氣燈號擺脫代表「衰退」的藍燈，轉為代表「低迷」的黃藍燈。圖為台北港。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台灣經濟研究院昨天公布三月製造業景氣信號，儘管仍處電子產業淡季，但受惠全球景氣穩健復甦、工作天數恢復正常、國際原物料行情上揚，國內三月製造業相關數據年增率均由負轉正，景氣信號分數較二月增加二點一四分，整體製造業景氣燈號擺脫代表「衰退」的藍燈，轉為代表「低迷」的黃藍燈。

台經院指出，三月工作天數回復正常、新興運用科技趨勢需求強勁，加上中國大陸手機庫存調整已近尾聲，都推升三月電子零組件出口年增率高達百分之廿一點五，創下自二○一七年三月以來新高，帶動需求面指標表現，但蘋果新機動向未明、加密貨幣挖礦運算市場需求不確定升高、中美貿易摩擦等問題，景氣燈號僅轉為黃藍燈。

在機械設備業方面，受惠於中國大陸、日本持續擴大採購國內機械產品，三月機器設備業營收和出口值大幅成長，拉抬需求面與經營環境面指標表現，機械設備業景氣燈號轉為持平的綠燈。

展望二○一八年，各研究機構紛紛上調今年國內經濟成長率預測，但台經院認為後續仍有不確定因素，可能影響經濟表現，如中美貿易摩擦、中國新政後續效應、主要國家匯率與原油價格走勢、國際品牌新機創新程度等。台經院最新預估二○一八年整體製造業景氣燈號仍為黃藍燈，製造業景氣微幅改善。

就細部產業，台經院認為，受惠於海外需求強勁、智慧機械趨勢方興未艾，可望維持產業生產動能，故預估機械設備業全年景氣為綠燈，優於去年表現。

製造業景氣燈號主要就民生、石化橡膠、金屬機械、電子電機、運輸等製造業產業的需求、經營環境、售價、成本以及原物料投入進行評分，紅燈代表繁榮；黃紅燈代表揚升；綠燈代表持平；黃藍燈代表低迷；藍燈代表衰退。