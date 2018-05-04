總統蔡英文參訪Gogoro 體會智慧型製造

2018-05-04 19:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



總統蔡英文展開5+2產業創新系列行程，4日參訪電動機車產業龍頭睿能創意（Gogoro）公司。對於「台灣製造」的Gogoro，蔡英文深具信心，並且展望海外市場，成為全球市占率最高的電動機車公司。

蔡英文說，睿能董事長陸學森一直強調他們「不是做摩托車的公司」，而是智慧型製造的典範，創造出一個可以節電、減少空汙的系統，也為下一個世代創造諸多可能性。

蔡英文觀察到，Gogoro公司的員工都很年輕 ，而且擁有自己的開放空間，本來是倉庫的公司，現在變成研發、辦公及製造的舒適工作環境，這是年輕人的夢想，「台灣是讓夢實現的地方 」。

她指出，睿能創意是目前電動機車產業領頭羊，以車電分離的創新營運模式降低民眾購車成本，獲得消費者青睞，自2015年投入電動機車銷售市場至今，帶動國內外超過6萬輛的銷售成績，也是全球市占率最高的電動機車公司。

「睿能響應國家政策，堅持使用國內供應商零組件，除電池芯外，是100%使用國產零組件」。蔡英文說，睿能不僅將目標投注於國內市場，更放眼每年5,000萬輛國際機車市場，並已獲新加坡投資公司淡馬錫、日本住友商事集團等國際投資者青睞，注入超過4.8億美元資金，目前已經成功推展至歐洲及日本市場，後續更將響應政府南向政策，與國內業者攜手合作於越南設廠，共同搶攻國際市場，有助於帶動國內產業鏈。