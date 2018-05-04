總統蔡英文：思科下半年將進駐桃園 設立創新中心

2018-05-04 18:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



總統蔡英文展開5+2產業創新系列行程時強調，「亞洲•矽谷」計畫不是一個空泛的政策，她並宣布，網通產業的指標企業思科公司，下半年將進駐桃園設立創新中心。

蔡英文4日陸續走訪睿能創意（Gogoro）、亞洲．矽谷計畫執行中心桃園營運總部、研華公司，她在「亞洲•矽谷」計畫執行中心時表示，幾年前，大家都說物聯網是台灣下一個世代的產業，而現在已經是台灣正在蓬勃發展的產業，去年產值超過9,000億元，年成長19%，依照這個速度繼續發展，今年一定可以「破兆」。

蔡英文強調，許多國際性的創新企業都認為台灣政府「亞洲．矽谷」的方向正確，因此敢於加碼投資台灣，例如微軟前年在台灣成立物聯網創新中心，今年又成立AI研發中心，預計招募200名本土人才，「台灣人才是微軟公司持續成長最好的夥伴」。

同時她也捎來好消息，思科將在下半年進駐桃園設立創新中心，今天思科台灣總經理陳志惟也在現場，她很期待看到，思科和在地的合作夥伴共同形塑物聯網生態系。

此外，Google今年也啟動「智慧台灣計畫」，要在台灣聘用超過300位員工，長期培育5,000名AI人才。蔡英文說，台灣現在已經是Google在亞洲最大的研發基地，也看到亞馬遜在台灣設立了創新中心，IBM甚至為了擴大台灣研發中心，還要增加100名員工。

她強調，這些國際級創新企業願意投資台灣，證明這幾年我國在法規鬆綁、基礎建設強化、前瞻人才培育等面向，均不斷快速進步。

她說，這些企業的投資，正在提供高薪優質的工作機會給年輕人，並讓台灣經濟走向創新驅動的新模式。「如果全世界都看好台灣的未來，我們沒必要對自己沒信心」。

蔡英文表示，新的投資帶動產業轉型，產業轉型創造優質就業，這就是「5加2產業創新」帶來的改變，物聯網加上人工智慧，也就是AIoT產業的特色，期待「亞洲•矽谷」中心除了繼續對外招商，也要協助中小企業接軌AIoT趨勢。