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核二廠2號機再轉審查 原能會：沒有時間表

2018-05-04 14:23中央社 台北4日電

新北市萬里區核二廠2號機。圖／新北市政府提供
新北市萬里區核二廠2號機。圖／新北市政府提供
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行政院原子能委員會主任委員謝曉星今天表示，核二廠2號機申請再轉，目前仍在審查當中，沒有時間表。

睽違680天再轉，核二廠2號機3月28日下午1時25分跳機，主要是升載過程中，因中子偵測系統訊號動作，引動安全保護系統正常運作使反應爐急停，台電依規定通報行政院原子能委員會（原能會），須提綜合檢討報告獲核准後，核二廠2號機才可重新併聯發電。

立法院院會今天邀請行政院長賴清德就能源政策專案報告並備質詢。時代力量立委徐永明問到有關核二廠2號機，四月又提出再轉申請等問題。

謝曉星說，相關申請目前仍在審查當中，沒有時間表，有關肇因調查已經快釐清，但還在審查中。

賴清德說，核二廠2號機再轉以安全第一，安全查核通過才會再轉，將會要求台電更加嚴謹，避免同樣的事情再度發生，相關問題如果釐清後發現有人為過失，就一定要懲處。

時代力量立委黃國昌則問到，原能會的委外研究計畫，包括2016年7月的核能技術及後端研究之強化安全研究新台幣3100萬元、2016年12月的核能安全及前瞻技術之強化研究3300萬元，兩篇報告大量抄襲，連摘要都一模一樣，要求原能會應該查明。

謝曉星說，詳細狀況不了解，但這些計畫是延續性的，有些摘要是承續前面，三個月內將查明。

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