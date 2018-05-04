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蔡英文為何參訪Gogoro 原來回家途中看到這個而好奇

2018-05-04 12:10聯合報 記者周佑政╱即時報導

蔡英文總統五加二產業創新系列行程，今早參訪位在桃園的睿能創意公司（Gogoro）...
蔡英文總統五加二產業創新系列行程，今早參訪位在桃園的睿能創意公司（Gogoro）。記者周佑政／攝影
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蔡英文總統五加二產業創新系列行程，今早參訪位在桃園的睿能創意公司（Gogoro）。睿能創意是國內電動機車產業的領頭羊，蔡總統參觀Gogoro產製、聽取簡報後表示，「感覺我們這個國家真的進步了」，工業開始進入下個世代，她讚賞桃園是個充滿未來性的城市，是發展亞洲矽谷最重要的基地。

蔡總統持續五加二產業創新系行程，今天將陸續走訪睿能創意公司、「亞洲．矽谷」計畫執行中心桃園營運總部，及物聯網相關產業的研華公司。

蔡總統首站抵達睿能創意公司，參觀電動車Gogoro的產製，她也應邀戴上安全帽，試坐電動機車，也親自體驗換電池。睿能創意自2015年投入電動機車銷售市場至今，帶動國內外超過6萬輛的銷售成績，也是全球市占率最高的電動機車公司。

至於為何挑選Gogoro參觀，蔡總統透露，前一段時間她必須常回位於陽明山的家，發現家裡巷口，她從大學時期開始就常去的加油站，突然不一樣，「放置了一個很大的箱型又閃亮的東西」，且旁邊還停放時尚的摩托車，她很好奇是什麼，後來才得知是電動車電池交換站，她也決定要在產業之旅時，來看這家公司。

蔡總統說，今天她來看一個很不一樣的「工廠」，因為睿能創意位處業區，她原以為應有很多聲音，是很熱的工廠、有很多重油味道，但今天進來，跟她到美國很多高科技公司的工作場域很像。

「台灣不一樣了，我們的工業開始進入下個世代。」蔡總統說，今天來桃園參訪，是個年輕的地方、充滿未來性的城市，新創的能量、科技的實力，再加上原有雄厚的產業基礎結合起來，這就是發展亞洲矽谷最重要的基地。

蔡英文總統五加二產業創新系列行程，今早參訪位在桃園的睿能創意公司（Gogoro）...
蔡英文總統五加二產業創新系列行程，今早參訪位在桃園的睿能創意公司（Gogoro）。記者周佑政／攝影
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電動機車矽谷
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