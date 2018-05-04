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3月製造業景氣燈號 擺脫衰退藍燈

2018-05-04 11:09經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

台經院今（4）日公布3月景氣信號，儘管仍處電子產業淡季，但受惠於全球景氣穩健復甦、工作天數恢復正常、配合國際原物料行情上揚，國內3月製造業相關數據的年增率均由負轉正，如出口、外銷訂單與工業生產指數等，景氣信號分數較2月增加2.14分，整體製造業景氣燈號由藍燈轉為黃藍燈。

台經院指出，製造業廠商對當月景氣看法轉好，拉抬原物料投入、需求、經營環境與售價面指標表現。在機械設備業方面，受惠於中國、日本持續擴大對國內機械產品的採購，3月機器設備業的營收和出口值大幅成長，拉抬需求面與經營環境面指標表現，因此機械設備業景氣燈號轉為持平的綠燈。

在電子零組件方面，工作天數回復正常、新興運用科技趨勢需求強勁，加上中國手機庫存調整已近尾聲，推升3月電子零組件出口年增率高達21.50%，創下自2017年3月以來新高，帶動需求面指標表現，但蘋果新機動向未明、加密貨幣挖礦運算市場需求不確定升高、中美貿易摩擦等問題，景氣燈號僅轉為黃藍燈。

展望2018年，全球景氣持續復甦，各主要出口國家出口表現暢旺，原物料價格穩定攀升，連帶影響國內第1季外貿表現優於原先預期，加上民間消費也有提升，各研究機構紛紛上調今年國內經濟成長率預測。

然而，台經院認為後續仍有不確定因素，可能將影響經濟表現，如中美貿易摩擦、中國新政後續效應、主要國家匯率與原油價格走勢、國際品牌新機創新程度等。

因此，台經院最新預估2018年整體製造業景氣燈號仍為黃藍燈，製造業景氣微幅改善。就細部產業而言，受惠於海外需求強勁、智慧機械趨勢方興未艾，可望維持產業生產動能，故預估機械設備業全年景氣為綠燈，優於去年表現。

製造業景氣燈號主要就民生、石化橡膠、金屬機械、電子電機、運輸等製造業產業的需求、經營環境、售價、成本以及原物料投入進行評分，紅燈代表繁榮；黃紅燈代表揚升；綠燈代表持平；黃藍燈代表低迷；藍燈代表衰退。

景氣燈號製造業原物料
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