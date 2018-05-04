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你的公司退休金提足了嗎？趕快查

2018-05-04 10:52經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

避免勞退舊制勞工領不到退休金，勞基法修法要求勞退舊制事業單位要在每年3月底前，針對一年內符合退休要件勞工退休金足額提撥。勞動部最近已完成去年提撥狀況比對，在10萬餘家適用舊制企業中，足額提撥比率已達92.16%，較前二年初期提撥率七、八成大幅進步，只剩8,000多家事業單位未足額提撥，勞動部已陸續發函催繳要求陳述意見，並針對欠繳大戶優先查核。

為了避免事業單位關廠歇業後，舊制勞工領不到退休金，立院2015年修法通過，增訂雇主應於每年底檢視次一年度符合退休條件之勞工所需退休金，於次年3月底前補足勞工退休準備金差額，違者依法可處新台幣9萬~45萬元罰鍰，並公布事業單位名稱、負責人姓名。今年是新制上路第三年。

勞動部表示，前二年因為剛上路，很多事業單位準備不及，4月底查核時提撥率較低，2016年約七成、2017年約八成，必須持續發函催繳，約到年底才會達到九成提撥率。

今年到3月底初步查核時就已達92.16%，進步幅度非常大，顯示雇主對於新制執行已經了然於胸。

勞動部統計，目前仍有適用勞退舊制勞工的事業單位家數約10萬餘家，符合足額提撥規定事業單位達92,000餘家，尚未足額提撥約8,000多家，大都為30人以下小型企業。

官員表示，目前已陸續針對未足額提撥企業發函催繳，或要求陳述意見，將優先針對欠繳金額達一億元以上，且連續二年都未足額企業查核，如果屬於惡意欠繳者，就會開罰。

勞動部表示，這二年因未足額提撥開罰企業，2016年100件、2017年46件。

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