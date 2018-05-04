外勞人數失控了嗎？勞動部這麼說

2018-05-04 10:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



外勞人數持續飆高，但警戒指標卻呈正向，代表外勞人數並未過量？勞動部表示，指標呈現正向，尤其薪資至少未往下走，顯示外勞對薪資影響不明顯；學者則認為，指標正向不代表外勞人數可以再大幅增加，只能推論目前外勞管控機制是好的，而且外勞增加對國內就業市場沒有負面影響。

勞動部表示，從這幾年外勞人數來看，外勞引進數量與失業率似乎已經脫勾，外勞人數雖增加，但失業率持續下降，主因是外勞從事的工作大多是國人不願做的工作。至於薪資變化，看起來國人薪資仍持續成長，並未減薪。官員說，雖然或許減少外勞引進，或許本國勞工薪資可能成長，但結果也可能是產業出走；低薪的原因很多，如目前低薪主要是服務業，但服務業並未開放外勞，可見外勞與低薪關聯仍有待驗證。

對於有人建議外勞警戒指標應訂定景氣燈號，做為外勞政策鬆緊參考，勞動部表示，目前參考的指標都是落後指標，只能看趨勢與變化，若要將警戒指標與政策連結，指標必須適度修正，涉及層面更廣。

台大國發所教授辛炳隆說，目前就業市場本來就變化不大，各項數據呈正向成長並不意外。由於目前警戒指標因採變動趨勢，觀察某一年下半年較前一年下半年數據變化，是變動的概念，主要是「防弊角度」，因此不能據以推論外勞人數可以再增加，而是目前外勞管控政策是好的，以及「去年到今年外勞人數變動趨勢，對國內就業市場沒有負面影響」。

辛炳隆表示，如果要用警戒指標數據推論是否應增加引進？或是應否訂定外勞總額？必須採絕對值概念，例如訂定本勞薪資達到幾萬元，才能再繼續引進外勞。另外如南韓做法就是用絕對值推估外勞總額，再由勞資政三方進一步討論出可以共同接受的數額。

此外，若賦予警戒指標機制與外勞政策完全連結，則指標訂定勢必要達到一定公信力，例如是否與低薪情況連結，但約束力愈大，爭議也會愈大，因此目前只能遷就政府現行統計資料訂定警戒指標，至少先慢慢累積資料，透過討論凝聚共識，才能進一步討論是否要讓警戒指標更具約束力。