外勞人數逼近68萬人 對這件事影響較明顯

2018-05-04 10:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



台灣外勞人數逼近68萬人，到底是否過量？日前勞動部外勞政策諮詢小組開會，會中勞動部報告外勞警戒指標變動情形，整體而言，去年Q1、Q2與前一年相較，社福及產業外勞12指標中，只有失業率變差，其他指標都呈現正向，顯示現行外勞政策仍屬穩健。

由於主計總處已經停辦指標之一的「非專技人員薪資增加率」調查，因此勞動部也決定啟動檢討警戒指標參數。這將是外勞警戒指標上路後，勞動部首次決定全面檢討。

最新外勞人數統計，截至3月底，在台外勞人數67萬9464人，產業外勞42萬7,308人，社福外勞25萬2,156人。

就業服務法明訂外籍勞工每年得引進總人數，依外籍勞工聘僱警戒指標，由勞動部邀集相關機關、勞工、僱主、學者代表協商之，上屆立院即有多名民進黨立委要求勞動部依法建置外勞警戒指標，但台灣引進外勞來台工作已經25年，直到2016年才訂定外籍勞工警戒指標。

警戒指標分分產業類及社福類，其中產業外勞警戒指標分總體面向及開放外勞行業面向。總體面向警戒指標項目包括：失業率、非專技人員薪資增加率及外勞跳跑率等；開放行業面向警戒指標項目則包括：製造業、營造業及農林漁牧業離職失業比率、製造業及營造業本勞勞投投保薪資增加率、製造業受僱者勞動生產力指數增加率及產業外勞行蹤不明發生率。

社福類外勞警戒指標項目則包括：居家服務使用人數增加率、長期照顧機構床數增加率、非專技人員薪資增加率及社福外勞跳跑率率。

警戒指標未訂燈號，而是定期向外勞政策諮詢小組報告數據變化，做為外勞政策鬆緊決策依據；3月底進行第二次報告，據了解，該次報告以2016年與2015年比較，以及2017年Q1、Q2與前一年同期相較。

各項指標中，除了製造業、營造業及農林漁牧失業率變差外，其餘11項指標都呈正向成長，其中又以非專技人員薪資增加率及外勞逃跑率表現最好，前者由2015年成長1.89%到2017Q2為2.10%，後者則是由2015年的4.02%，到2017年Q2大幅降為3%。

另外開放產業指標中，製造業、營造業及農林漁牧聘僱率也持續變好；社福外勞警戒指標則是「機構看護工及家庭看護工行蹤不明發生率」下降變化最明顯。