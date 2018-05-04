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蔡總統端五加二成績 物聯網產值9774億

2018-05-04 09:55中央社 台北4日電

總統蔡英文今天將參訪電動機車產業領頭羊睿能創意（Gogoro）等公司，根據總統府資料，106年台灣物聯網產值已成長至新台幣9774億元，占據全球產值4.1%，年成長率達19%。

總統蔡英文今天持續五加二產業創新系列行程，走訪睿能創意（Gogoro）、亞洲．矽谷計畫執行中心桃園營運總部、研華公司。

總統府指出，「亞洲．矽谷推動方案」自105年9月推動以來，統合與國發會、經濟部、科技部與教育部等跨部會合作；直至106年底，泛物聯網概念新創公司約2.7萬家。尤其在106年一年內，新增7353家新創公司，成長率近24%。

總統府資料顯示，106年台灣物聯網產值已成長至新台幣9774億元，占據全球產值4.1%，年成長率達19%。另在連結產業國外研發能量，也成功吸引微軟、Google等大廠在台設立研發基地。

蔡總統上午首站將走訪睿能創意（Gogoro）。

總統府說，睿能創意是目前電動機車產業領頭羊，以車電分離的創新營運模式降低民眾購車成本，獲國內消費者青睞，自2015年投入電動機車銷售市場至今，帶動國內外超過6萬輛的銷售成績，也是全球市占率最高的電動機車公司。

睿能創意響應國家政策，堅持使用國內供應商零組件，除電池芯外，100%使用國產零組件。

總統府說，睿能創意不只是將目標投注於國內市場，而是放眼每年5000萬輛國際機車市場，已獲得國際投資人，例如，新加坡投資公司淡馬錫、美國前副總統高爾創立的世代投資管理合夥公司（Generation Investment Management）、法國ENGIE集團，以及日本住友商事集團的青睞，注入超過4.8億美金資金，目前已成功推展至歐洲及日本市場，後續更將響應政府南向政策與國內業者攜手合作於越南設廠，與國內協力廠商共同搶攻國際市場，有助於帶動國內產業鏈。

總統府電動機車
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