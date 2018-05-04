近5年 每人舉債減少2.2萬元

2018-05-04 00:20 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／台北報導



財政部國庫署昨天表示，為避免債臺高築、舉債破表，近年積極控制債務成長速度。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

財政部國庫署昨天表示，為避免債臺高築、舉債破表，近年積極控制債務成長速度。去年歲入歲出的差短僅九十七億元，為近九年來新低；中央政府總預算連同特別預算的赤字占ＧＤＰ的比率，降至百分之○點一。

統計近五年預決算的差短，共減少五一○九億元，也就是每年預計要舉債的金額，最後實際舉債減少，五年共減少舉債五一○九億元，平均每人舉債減少二點二萬元，顯示財政狀況逐步改善。

不過，雖然財政狀況轉好，我國仍持續舉債，每年預算仍是「入不敷出」，累積債務餘額續創新高。今年歲入預算為一兆九一九二億元，歲出預算為一兆九六六九億元，仍必須舉債四七七億元才能支持今年政府的運作。

因近年稅收超徵，外界出現「還稅於民」的呼聲。政大財政系副教授陳國樑表示，「還稅於民」的前提在於必須要有財政賸餘，並非稅收超徵與否，現在財政困窘、債臺高築，還債都來不及，哪來的錢退稅。

國庫署表示，近年中央政府總預算籌編，以「歲入成長率」大於「歲出成長率」為原則，去年度歲入決算較預算數增七九八億元；歲出決算數也較預算數節餘四三○億元，歲入增加、歲出節餘，使差短縮小為九十七億元，創九十八年以來新低。

國庫署官員表示，受經濟成長、稅制調整等因素影響，近年歲入執行優於預期，再加上歲出減少，各年度歲入歲出差短決算數，均較預算數大幅縮減，其中一○四年度至一○六年度，連續三年度歲入歲出差短決算數，更較預算數縮減逾一千億元。