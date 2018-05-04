親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

MLB／水手宣布鈴木一朗轉任特助 本季不再出賽

近5年 每人舉債減少2.2萬元

2018-05-04 00:20聯合報 記者沈婉玉／台北報導

財政部國庫署昨天表示，為避免債臺高築、舉債破表，近年積極控制債務成長速度。 圖／...
財政部國庫署昨天表示，為避免債臺高築、舉債破表，近年積極控制債務成長速度。 圖／聯合報系資料照片
分享

財政部國庫署昨天表示，為避免債臺高築、舉債破表，近年積極控制債務成長速度。去年歲入歲出的差短僅九十七億元，為近九年來新低；中央政府總預算連同特別預算的赤字占ＧＤＰ的比率，降至百分之○點一。

統計近五年預決算的差短，共減少五一○九億元，也就是每年預計要舉債的金額，最後實際舉債減少，五年共減少舉債五一○九億元，平均每人舉債減少二點二萬元，顯示財政狀況逐步改善。

不過，雖然財政狀況轉好，我國仍持續舉債，每年預算仍是「入不敷出」，累積債務餘額續創新高。今年歲入預算為一兆九一九二億元，歲出預算為一兆九六六九億元，仍必須舉債四七七億元才能支持今年政府的運作。

因近年稅收超徵，外界出現「還稅於民」的呼聲。政大財政系副教授陳國樑表示，「還稅於民」的前提在於必須要有財政賸餘，並非稅收超徵與否，現在財政困窘、債臺高築，還債都來不及，哪來的錢退稅。

國庫署表示，近年中央政府總預算籌編，以「歲入成長率」大於「歲出成長率」為原則，去年度歲入決算較預算數增七九八億元；歲出決算數也較預算數節餘四三○億元，歲入增加、歲出節餘，使差短縮小為九十七億元，創九十八年以來新低。

國庫署官員表示，受經濟成長、稅制調整等因素影響，近年歲入執行優於預期，再加上歲出減少，各年度歲入歲出差短決算數，均較預算數大幅縮減，其中一○四年度至一○六年度，連續三年度歲入歲出差短決算數，更較預算數縮減逾一千億元。

債務
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

高電價非壞事 德國專家：改善用電效率誘因

2018-05-03 20:15

環團關切煤灰填地 台電：環境監測都正常

2018-05-03 19:56

第三天然氣接收站期程延宕 台電：會與中油協商

2018-05-03 15:54

環團呼籲：煤灰處理納賴揆能源政策報告

2018-05-03 15:00

創業天使投資方案 月底可望通過首案

2018-05-03 14:55

勞部：減少引進外勞 產業恐出走

2018-05-03 14:18

外勞逼近68萬續創新高 警戒指標卻穩健

2018-05-03 14:17

台北東區新建設 台電南港開發規模200億

2018-05-03 13:17

台灣每年產煤灰達6座101 環團與立委籲儘速修法

2018-05-03 13:16

熬了八年，潘思亮竟然賣掉麗晶酒店？

2018-05-03 12:56

有線電視尬MOD 多元開拓戰場

2018-05-03 12:09

台電南港北儲4728坪土地 將釋出都更

2018-05-03 11:45

礦業法修法 驚爆經濟部礦物局檢查員人力編制「零」

2018-05-03 11:25

商業服務業景氣 商研院：Q3成長微弱暗藏隱憂

2018-05-03 10:56

油價下週估持平 國際原油價格漲跌互見

2018-05-03 10:45

商研院：服務業復甦力道薄弱

2018-05-03 10:37

美課PET反傾銷稅 遠東新就近在美設廠

2018-05-03 08:54

OBU…「非常高弱點」行業

2018-05-03 02:07

製造業PMI 連25月擴張

2018-05-03 02:07

政院防洗錢 揭露八大樣態

2018-05-03 02:07

立委批 風電躉購費率過高

2018-05-03 02:07

鄭崇華：能原政策走錯路

2018-05-03 02:07

發展綠能 每度電價將貴0.27元

2018-05-03 02:07

美課PET反傾銷稅／遠東新不受影響 新纖喊漲

2018-05-03 02:00

PET輸美 反傾銷稅9%起跳

2018-05-03 01:58

2018兩岸三地1000大 企業市值排行調查

2018-05-02 13:52

把太陽能存起來創意不沉默 能源產業大聲說

2018-05-02 09:41

天堂文件獨家解密：王永慶的兩千億財產 為何跑到海外？

2018-04-30 10:17

台灣是金融隱匿國！ 王永慶家族海外資產為台灣3.4倍

2018-04-26 13:45

「50+好好　顛覆年齡新主張」掌握健康、情感、價值、財富四存摺　輕鬆打造樂退生活

2018-04-30 10:00
看更多

熱門文章

他稱繳稅13萬無感 網友紛打臉：賺那麼少還炫耀

2018-05-03 10:05

不賣都是錯 顏炳立：董娘賠千萬出場是對的！

2018-05-03 11:51

熬了八年，潘思亮竟然賣掉麗晶酒店？

2018-05-03 12:56

4月推案爆量買氣驟減 專家：價格戰恐再起

2018-05-03 10:46

顏炳立：房市明年落底 2023年逐步回彈

2018-05-03 14:44

台灣賄賂貪汙與智財盜竊發生率 高於全球亞太

2018-05-03 05:58

線上到線下統統都當掉 金管會要郵局7天內交檢討報告

2018-05-03 18:41

ATM集點民眾最愛小7購物金 中信每月發出30萬筆

2018-05-03 05:57

台塑臨時總部落腳內湖 砸187億元購置內湖T-CBD大樓

2018-05-03 17:51

行政院會通過實價登錄地政三法 門牌或地號將完整顯示

2018-05-03 12:11

台塑砸187億 買內湖3大棟辦公樓

2018-05-03 19:29

台電南港北儲4728坪土地 將釋出都更

2018-05-03 11:45

顧立雄：管網銀 要為末日來臨做足準備

2018-05-03 18:34

油價下週估持平 國際原油價格漲跌互見

2018-05-03 10:45

顧立雄：西聯匯款洗錢風險高

2018-05-03 12:34

玉山金首季稅後純益創新高 獲利三足鼎立

2018-05-03 17:09

高電價非壞事 德國專家：改善用電效率誘因

2018-05-03 20:15

新竹馬偕今宣布 雁行計畫啟航

2018-05-03 21:52

蘋果轉攻LCP天線 嘉聯益受惠獲外資喊買

2018-05-03 12:31

投顧：聯準會維持基準利率不變 暗示緩升息立場

2018-05-03 10:50

實價登錄揭露門牌成交價 房仲：如進天體營

2018-05-03 17:02

礦業法修法 驚爆經濟部礦物局檢查員人力編制「零」

2018-05-03 11:25

中裕新藥：維持3到4年成長期確立

2018-05-03 11:54

美元上漲外資匯出 台幣狂貶可能回測30元關卡

2018-05-03 16:23

接任北市房仲公會理事長 黃文雄：現在是自住買房時機

2018-05-03 13:48

台灣每年產煤灰達6座101 環團與立委籲儘速修法

2018-05-03 13:16

建案開高價搶買氣 專家：房市爆發「失望性不買潮」

2018-05-03 19:01

搶攻母親節商機 新竹福華聯合旗下商家祭加碼優惠

2018-05-03 21:52

郵局ATM大當機 金管會：初步排除駭客攻擊

2018-05-03 20:26

有線電視尬MOD 多元開拓戰場

2018-05-03 12:09

信義房屋推新功能 賣屋可挑經紀人員

2018-05-03 12:10

台北東區新建設 台電南港開發規模200億

2018-05-03 13:17

爭取廣大網購商機 花旗PChome合作聯名卡

2018-05-03 14:40

央行議事錄露玄機 通膨2%是升息指標

2018-05-03 21:08

外勞逼近68萬續創新高 警戒指標卻穩健

2018-05-03 14:17

凱基銀KGI inside 新增社區及停車繳費App夥伴

2018-05-03 12:08

央行會議紀錄透露：豪宅管控近兩年鬆綁機率低

2018-05-03 17:37

郵局大當機影響多大？ 金管會：等郵局七日內送報告

2018-05-03 21:29

創意Q1獲利超預期 創同期新高

2018-05-03 10:05

中信銀插旗純網銀 參股優先

2018-05-03 18:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top