親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

政府查台大140兼職教授 學者：為拔管株連甚廣

環團關切煤灰填地 台電：環境監測都正常

2018-05-03 19:56中央社 台北3日電

台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣環境保護聯盟、看守台灣協會、台灣水資源保育聯盟上午在...
台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣環境保護聯盟、看守台灣協會、台灣水資源保育聯盟上午在立法院召開記者會，呼籲正視台中火力發電廠煤灰填埋到彰化引發環境和食安問題。聯合報系記者林麒瑋／攝影
分享

還團今天關切煤灰處理問題，並指出台中火力發電廠煤灰填埋彰化引發環境及食安問題。台電說明，填築在彰濱工業區的煤灰，經海域水質及空氣品質監測，均符合國家標準。

台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣環境保護聯盟、看守台灣協會、台灣水資源保育聯盟上午在立法院召開記者會，呼籲正視台中火力發電廠煤灰填埋到彰化引發環境和食安問題，並要求行政院長賴清德將煤灰問題及減煤期程納入明天到立法院專案報告的能源政策報告中。

針對利用煤灰在彰濱工業區線西區填海造陸問題，台電下午發布新聞稿說明，煤灰經環保署毒性溶出試驗（TCLP）檢測，皆遠低於有害事業廢棄物認定標準，屬一般事業廢棄物。

台電表示，已依環評承諾委託專業檢測公司針對填築地區進行後續海洋及空氣品質監測，監測結果遠低於國家海洋環境品質及空氣品質標準，工業局統籌辦理該地區土壤及地下水監測工作，監測報告均正常，並於每季將各項監測報告送環保署備查。

針對環團提出以不透水布防污染滲入地下水，或以不織布覆蓋防止揚塵等建議，台電表示已於海堤內設不織布，阻絕煤灰進入海域，並定期灑水及加蓋防塵網，防止揚塵逸散。

台電指出，台電燃煤電廠去年製造的煤灰，供外界再利用率逾8成，剩餘煤灰則做為台電工程填地料源，例如用於彰濱工業區線西區填築地，未來可做為工業或電力設施使用。

台電火力發電廠空氣品質
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

礦業法修法 驚爆經濟部礦物局檢查員人力編制「零」

2018-05-03 11:25

熬了八年，潘思亮竟然賣掉麗晶酒店？

2018-05-03 12:56

高電價非壞事 德國專家：改善用電效率誘因

2018-05-03 20:15

第三天然氣接收站期程延宕 台電：會與中油協商

2018-05-03 15:54

環團呼籲：煤灰處理納賴揆能源政策報告

2018-05-03 15:00

創業天使投資方案 月底可望通過首案

2018-05-03 14:55

勞部：減少引進外勞 產業恐出走

2018-05-03 14:18

外勞逼近68萬續創新高 警戒指標卻穩健

2018-05-03 14:17

台北東區新建設 台電南港開發規模200億

2018-05-03 13:17

台灣每年產煤灰達6座101 環團與立委籲儘速修法

2018-05-03 13:16

有線電視尬MOD 多元開拓戰場

2018-05-03 12:09

台電南港北儲4728坪土地 將釋出都更

2018-05-03 11:45

商業服務業景氣 商研院：Q3成長微弱暗藏隱憂

2018-05-03 10:56

油價下週估持平 國際原油價格漲跌互見

2018-05-03 10:45

商研院：服務業復甦力道薄弱

2018-05-03 10:37

美課PET反傾銷稅 遠東新就近在美設廠

2018-05-03 08:54

OBU…「非常高弱點」行業

2018-05-03 02:07

製造業PMI 連25月擴張

2018-05-03 02:07

政院防洗錢 揭露八大樣態

2018-05-03 02:07

立委批 風電躉購費率過高

2018-05-03 02:07

鄭崇華：能原政策走錯路

2018-05-03 02:07

發展綠能 每度電價將貴0.27元

2018-05-03 02:07

美課PET反傾銷稅／遠東新不受影響 新纖喊漲

2018-05-03 02:00

PET輸美 反傾銷稅9%起跳

2018-05-03 01:58

我啟動「雙反」調查 立委憂心大陸報復

2018-05-02 23:44

台韓PET樹脂 美初判涉傾銷

2018-05-02 23:41

財經觀點／合作比對立聰明 看來川普不懂

2018-05-02 23:32

洗錢資恐風險報告 政院公布

2018-05-02 23:28

104調查：4成2企業 優先僱用新鮮人

2018-05-02 22:16

再接再厲 竹風電力伺機爭取第3階段競標

2018-05-02 19:31

廠商4個月未繳租金 科學園區可強制拍賣

2018-05-02 17:16

全球瘋越南 台灣南向指標戰場！

2018-05-02 16:31

離岸風電收購價格過高？ 經長：比日本還低

2018-05-02 15:56

加密貨幣洗錢防制 實名制是共識

2018-05-02 14:42

2018兩岸三地1000大 企業市值排行調查

2018-05-02 13:52

把太陽能存起來創意不沉默 能源產業大聲說

2018-05-02 09:41

天堂文件獨家解密：王永慶的兩千億財產 為何跑到海外？

2018-04-30 10:17

台灣是金融隱匿國！ 王永慶家族海外資產為台灣3.4倍

2018-04-26 13:45

「50+好好　顛覆年齡新主張」掌握健康、情感、價值、財富四存摺　輕鬆打造樂退生活

2018-04-30 10:00
看更多

熱門文章

他稱繳稅13萬無感 網友紛打臉：賺那麼少還炫耀

2018-05-03 10:05

經濟解析／新台幣貶幅近一年最大 匯市發生什麼事？

2018-05-02 21:58

不賣都是錯 顏炳立：董娘賠千萬出場是對的！

2018-05-03 11:51

熬了八年，潘思亮竟然賣掉麗晶酒店？

2018-05-03 12:56

蘋果財報 看到台廠三隱憂

2018-05-03 00:59

鄭崇華：能原政策走錯路

2018-05-03 02:07

星宇航空：2024年底 機隊24架逾20航點

2018-05-02 21:02

4月推案爆量買氣驟減 專家：價格戰恐再起

2018-05-03 10:46

台灣賄賂貪汙與智財盜竊發生率 高於全球亞太

2018-05-03 05:58

顏炳立：房市明年落底 2023年逐步回彈

2018-05-03 14:44

發展綠能 每度電價將貴0.27元

2018-05-03 02:07

外資撤出 台幣爆量貶1.53角

2018-05-03 01:02

新MacBook恐遲到 台廠有壓

2018-05-03 01:22

政院防洗錢 揭露八大樣態

2018-05-03 02:07

線上到線下統統都當掉 金管會要郵局7天內交檢討報告

2018-05-03 18:41

台幣何時止貶 盯三指標

2018-05-03 01:19

臉書VR新機開賣 供應鏈樂

2018-05-03 01:28

ATM集點民眾最愛小7購物金 中信每月發出30萬筆

2018-05-03 05:57

星宇航空成立 加速徵才

2018-05-03 02:07

主題旅遊夯 冒險團、蔬食團爆紅

2018-05-03 00:52

美元強勢…台幣重貶 可能回測3字頭

2018-05-02 23:22

台電南港北儲4728坪土地 將釋出都更

2018-05-03 11:45

NB市場成熟 仁寶、英業達逆勢突圍

2018-05-03 01:23

行政院會通過實價登錄地政三法 門牌或地號將完整顯示

2018-05-03 12:11

聯電獨董 請來徐爵民

2018-05-03 02:05

名家觀點／FinTech將翻轉保險政策

2018-05-03 01:33

PET輸美 反傾銷稅9%起跳

2018-05-03 01:58

投顧：聯準會維持基準利率不變 暗示緩升息立場

2018-05-03 10:50

油價下週估持平 國際原油價格漲跌互見

2018-05-03 10:45

OBU…「非常高弱點」行業

2018-05-03 02:07

顧立雄：西聯匯款洗錢風險高

2018-05-03 12:34

強化董事會 聯電升級戰力

2018-05-03 02:05

大咖分析師 看好蘋果新機行情

2018-05-03 01:30

台塑臨時總部落腳內湖 砸187億元購置內湖T-CBD大樓

2018-05-03 17:51

中華電以戰止戰 客戶回流

2018-05-03 00:52

礦業法修法 驚爆經濟部礦物局檢查員人力編制「零」

2018-05-03 11:25

實價登錄揭露門牌成交價 房仲：如進天體營

2018-05-03 17:02

蘋果轉攻LCP天線 嘉聯益受惠獲外資喊買

2018-05-03 12:31

玉山金首季稅後純益創新高 獲利三足鼎立

2018-05-03 17:09

友達跟集團企業佳世達、明基整合綜效 共同創造價值

2018-05-02 23:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top