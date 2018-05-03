環團關切煤灰填地 台電：環境監測都正常

2018-05-03 19:56 中央社 台北3日電



台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣環境保護聯盟、看守台灣協會、台灣水資源保育聯盟上午在立法院召開記者會，呼籲正視台中火力發電廠煤灰填埋到彰化引發環境和食安問題。聯合報系記者林麒瑋／攝影 分享 facebook

還團今天關切煤灰處理問題，並指出台中火力發電廠煤灰填埋彰化引發環境及食安問題。台電說明，填築在彰濱工業區的煤灰，經海域水質及空氣品質監測，均符合國家標準。

台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣環境保護聯盟、看守台灣協會、台灣水資源保育聯盟上午在立法院召開記者會，呼籲正視台中火力發電廠煤灰填埋到彰化引發環境和食安問題，並要求行政院長賴清德將煤灰問題及減煤期程納入明天到立法院專案報告的能源政策報告中。

針對利用煤灰在彰濱工業區線西區填海造陸問題，台電下午發布新聞稿說明，煤灰經環保署毒性溶出試驗（TCLP）檢測，皆遠低於有害事業廢棄物認定標準，屬一般事業廢棄物。

台電表示，已依環評承諾委託專業檢測公司針對填築地區進行後續海洋及空氣品質監測，監測結果遠低於國家海洋環境品質及空氣品質標準，工業局統籌辦理該地區土壤及地下水監測工作，監測報告均正常，並於每季將各項監測報告送環保署備查。

針對環團提出以不透水布防污染滲入地下水，或以不織布覆蓋防止揚塵等建議，台電表示已於海堤內設不織布，阻絕煤灰進入海域，並定期灑水及加蓋防塵網，防止揚塵逸散。

台電指出，台電燃煤電廠去年製造的煤灰，供外界再利用率逾8成，剩餘煤灰則做為台電工程填地料源，例如用於彰濱工業區線西區填築地，未來可做為工業或電力設施使用。