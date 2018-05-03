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政院組織改造 國家公園在爭議中續留內政部

2018-05-03 19:22經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

行政院會3日通過組織改造草案，內政部營建署一分為二，改制為國土管理署與國家公園署。其中，爭議多時的國家公園續留內政部，盼透過「一條鞭」的管理方式，讓相關業務發揮最佳效能。

在政府組織改造中，一直都有「國家公園為何是在力主開發的營建署轄下」的爭議，環團也積極推動將國家公園業務移轉到改制後的環境資源部，但由於國家公園牽涉國土計畫、土地使用管制、地籍管理等，與內政部主掌業務息息相關，在部長葉俊榮的力爭下，最後敲定國家公園續留內政部。

地球公民基金會執行長李根政批評，國家公園有逾九成的土地和國有林重疊，如今卻要分屬在二個部會，恐將引發機關業務與管理土地大幅重疊的問題，「國家公園留在內政部是完全沒有道理！」

營建署國家公園組組長張維銓則強調，組織改造沒有標準答案，國家公園生態樣貌繁多且雜，轄下事務本來就會與其他部會有所重疊，並不能一概而論，只是就現階段而言，國家公園續留內政部，在保育生態和管理國土上可以獲得最有效率的奧援。

張維銓舉例，國家公園本身擁有建管權，園區若有違建，可直接交由管理處拆除，不須再透過地方政府；但若未來牽涉野生動物保育或文化資產保留等業務，還是會與相關單位協調，彼此分工各司其職。

營建署一分為二後，國土管理署綜管國土規劃、建築管理、都計、住宅及道路工程等；國家公園署則主掌管理國家公園、國家自然公園、海岸及溼地，並且強化保育研究。

國家公園內政部生態
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