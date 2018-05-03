伊藤忠入股台北101 僑外投資Q1年增1.1倍

2018-05-03 19:41 中央社 台北3日電



日商伊藤忠接手台北101部分股權。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

主計總處公布國情統計通報指出，今年1到3月核准僑外投資786件，投資金額22.5億美元，年增11.5億美元，較去年同期增加1.1倍，主因日商伊藤忠接手台北101部分股權所致。

主計總處公布，據經濟部投審會統計，今年1到3月核准僑外投資786件，較106年同期，增加29件，年增3.8%，而投資金額則為22.5億美元，年增11.5億美元，較去年同期增加1.1倍。

主計總處解釋，第1季僑外投資金額年增1.1倍，主因日商伊藤忠商事株式會社（ITOCHU CORPORATION）以約6.7億美元，受讓取得台北金融大樓股份有限公司股權的大型投資案件所致。

觀察核准僑外投資資金來源地區，主計總處表示，今年1到3月以日本8.3億美元、占36.8%最多，年增3.1倍；其次，依序為德國6.1億美元、占27.3%；再來為加勒比海英國屬地3億美元、占13.5%，以及荷蘭1.2億美元、占5.3%，合計占僑外投資總額逾8成；若跟去年同期相較，以日本、德國與荷蘭增加較多。

另外，如果看新南向的18個國家，主計總處指出，1到3月核准來台投資案件金額近6000萬美元，年增約1倍，其中以泰國、新加坡及澳洲規模較大，合計占9成3；若與去年同期相較，則以泰國、新加坡及馬來西亞增加較多。

若看僑外投資主要業別，主計總處分析，今年1到3月以金融及保險業14.7億美元居首、占65.4%，投資金額年增9.5倍。

不過，其次的批發及零售業2.3億美元，雖然占10.2%，與去年同期相較則減少9.9%。而不動產業1.5億美元、占6.8%，資訊及通訊傳播業0.9億美元、占3.9%，則各增加1.2倍及2倍。