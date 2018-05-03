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環團呼籲：煤灰處理納賴揆能源政策報告

2018-05-03 15:00中央社 台北3日電

台灣健康空氣行動聯盟等環團今天呼籲行政院長賴清德明天到立法院進行能源政策專案報告時，將煤灰問題與減煤期程納入。

台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣環境保護聯盟、看守台灣協會、台灣水資源保育聯盟上午在立法院召開記者會，呼籲正視台中火力發電廠煤灰填埋到彰化引發環境和食安問題，民主進步黨立委劉建國、黃秀芳及中國國民黨立委王惠美到場支持。

環團提出訴求：台灣已無處可填埋煤灰，能源轉型政策中一定要明訂減煤期程，賴揆明天到立法院進行能源政策專案報告應將煤灰問題與減煤期程納入；反對中火毒煤灰填埋到彰濱；煤灰危害水土早已導致台灣沿海海鮮不能吃，填海造陸是環境問題，也是食安問題。

環團其他訴求包括煤灰是劇毒，是有害事業廢棄物，填埋於灰塘不能視為再利用，煤灰填埋方式應修法加嚴管制；不該以毒性特性溶出程序（TCLP）作檢測煤灰毒性的唯一方法等。

劉建國指出，煤灰問題衝擊台灣環保立國，也影響人民在這塊土地上的生存和立足，他呼籲主管機關、執政當局，必須非常重視快速因應和作為。

王惠美形容，以煤灰替代沙石進行填海造陸，說好聽叫「填海造陸」，實際上是「把彰濱工業區當成廢棄物的掩埋場」。更何況，掩埋方式還造成嚴重的空污。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃說，煤灰就是煤產生的污染，對台灣的影響很大，不只是彰化等地嚴重面對這問題，也提醒深澳燃煤電廠一案必須謹慎深思。

看守台灣協會秘書長謝和霖建議，台灣環保署應比照美國，修訂煤灰管理方式，把煤灰回填灰塘的行為視為廢棄物處置而不是再利用，並訂定嚴格的管理要求。

對於環團和立委的意見，出席記者會的環保署廢棄物管理處副處長蘇國澤說，持續溝通，歡迎各界提出意見，政府也會把相關工作進度隨時向外界說明，包括煤灰問題的處理，相關修法也都把監測和追蹤納入，大家會一起做得更好。

廢棄物立法院劉建國

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