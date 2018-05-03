台灣每年產煤灰達6座101 環團與立委籲儘速修法

2018-05-03 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



立委劉建國(中)、黃秀芳(左)與台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃(右)，共同舉行記者會，呼籲國家正視煤灰帶來的汙染。記者林麒瑋／攝影 分享 facebook 台灣健康空氣行動聯盟等環團，今日與立委劉建國、黃秀芳、王惠美等人共同就台中電廠煤灰填埋到彰化引發環境與食安等問題舉行記者會，控訴彰濱海岸水土已遭煤灰重金屬汙染多年，要求修法增加煤灰埋填規定與標準，並籲行政院長賴清德至立院進行能源政策專案報告，檢討煤灰與填海造陸相關法規與政策。

據調查，去年約進口及使用6300萬噸煤炭，其中超過8成(84.3％)用於發電及汽共生，以煤灰產量約12至15％計算，一年約產生600至700萬噸煤灰，其中台電佔200多萬噸。台灣每年產煤灰體積高達6座101，需要10至12萬輛的40噸砂石車才載運得完。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，中火空汙往彰化飄，煤灰也往彰化倒，彰化縣卻無煤灰管轄權，也無許可證審查權。台中市府展延中火燃煤許可證，從不徵詢鄰近下風處縣市意見，根本是中央與台中聯合坑殺彰化，沒把彰化縣府、環保局和彰化縣民放在眼裡，真的欺人太甚。

劉建國表示，煤灰不是現在才造成，是每天都在產生。現在前瞻基礎建設有些涉及填海造陸案，會不會把底渣、爐渣、轉爐石當填海造陸的材料之一，若會要如何用？工程規格、用多少粒料，這些環保署、經濟部都必須說明清楚。

王惠美認為，台中火力發電廠是中部地區最大空汙來源，根據國際環保組織資料，煤灰一年奪走全球約2.3萬人的性命，消耗的醫療成本達數百億歐元。工業局也曾檢驗出彰濱鹿港及線西地區地下水發現高濃度的鋅、砷、氯等重金屬成分，顯示政府明知煤灰汙染的嚴重性，竟還允許煤灰填海造陸。

黃秀芳表示，彰濱線西區附近海域有漁民養蚵、養文蛤，不容許海田與地下水繼續被汙染及影響海洋生態及養殖漁業。將在衛環委員會要求相關部會進行專案報告，並請召委安排公聽會，研討相關修法加嚴管制及標準事宜。