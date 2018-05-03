勞部：減少引進外勞 產業恐出走

2018-05-03 14:18 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳素玲 ／台北報導



外勞警戒指標正向，代表並未過量？勞動部表示，這顯示外勞對薪資影響不明顯。但學者則說，指標正向不代表外勞人數可大幅增加，只能推論管控機制是好的，而且外勞增加對國內就業市場沒有負面影響。

勞動部表示，從這幾年外勞人數來看，外勞引進數量與失業率似乎已經脫勾，外勞人數雖增加，但失業率持續下降，主因是外勞從事的工作大多是國人不願做的工作。

至於薪資變化，看起來國人薪資仍持續成長，並未減薪。官員說，或許減少外勞引進，本國勞工薪資可能成長，但結果可能是產業出走；低薪原因很多，如目前低薪主要是服務業，但服務業並未開放外勞，外勞與低薪關聯仍有待驗證。

對於有人建議外勞警戒指標應訂定景氣燈號，做為外勞政策鬆緊參考，勞動部表示，目前參考的指標都是落後指標，只能看趨勢與變化，若要將警戒指標與政策連結，指標必須適度修正，涉及層面更廣。

台大國發所教授辛炳隆說，就業市場本來就變化不大，各項數據呈正向成長並不意外。由於目前警戒指標因採變動趨勢，觀察某一年下半年較前一年下半年數據變化，是變動的概念，主要是「防弊角度」，因此不能據以推論外勞人數可以再增加，而是目前外勞管控政策是好的，以及「去年到今年外勞人數變動趨勢，對國內就業市場沒有負面影響」。

他說，如果要用警戒指標數據推論是否應增加引進？或是應否訂定外勞總額？必須採絕對值概念，例如訂定本勞薪資達到幾萬元，才能再繼續引進外勞。另外如南韓做法就是用絕對值推估外勞總額，再由勞資政三方進一步討論出可以共同接受的數額。