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外勞逼近68萬續創新高 警戒指標卻穩健

2018-05-03 14:17聯合晚報 記者陳素玲／台北報導

台灣外勞人數逼近68萬人，續創新高，是否過量了？但目前的外勞警戒指標顯示，外勞政策尚屬穩健。勞動部趁主計總處停辦「非專技人員薪資增加率」調查，警戒指標少了一項，決定檢討警戒指標參數。

圖為台北車站萬名回教徒與外勞慶祝開齋節。 圖／聯合報系資料照片
圖為台北車站萬名回教徒與外勞慶祝開齋節。 圖／聯合報系資料照片
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外勞警戒指標於2016年訂定，這指標若落入警戒，勞動部應檢討外勞政策。但國內外勞人數一直增加，警戒指標卻一路顯示「穩健」。最新外勞人數統計，截至3月底，在台外勞人數67萬9464人，產業外勞42萬7308人，社福外勞25萬2156人。

日前勞動部外勞政策諮詢小組開會，會中勞動部報告指標變動情形，整體而言，去年Q1、Q2與前一年相較，社福及產業外勞12指標中，只有失業率變差，其他指標都呈現正向，顯示現行外勞政策沒有需要調整。

外勞警戒指標是否太過遲頓？剛好碰到主計總處停辦指標之一的「非專技人員薪資增加率」調查，因此勞動部決定檢討警戒指標參數。這將是外勞警戒指標上路後，勞動部首次決定全面檢討。

就業服務法明訂外籍勞工每年得引進總人數，依外籍勞工聘僱警戒指標，由勞動部邀集相關機關、勞工、雇主、學者代表協商之，上屆立院即有多名民進黨立委要求勞動部依法建置外勞警戒指標，台灣引進外勞來台已25年，直到2016年才訂定外籍勞工警戒指標。警戒指標未訂燈號，而是定期向外勞政策諮詢小組報告變化，做為外勞政策鬆緊決策依據。

據了解，該次報告以2016年與2015年比較，及2017年Q1、Q2與前一年同期相較。各項指標中，除製造業、營造業及農林漁牧失業率變差外，其餘11項指標都呈正向，其中又以非專技人員薪資增加率及外勞逃跑率表現最好，前者由2015年成長1.89%到2017Q2為2.10%，後者則由2015年的4.02%，到2017年Q2大幅降為3%。另外開放產業指標中，製造業、營造業及農林漁牧聘僱率也持續變好；社福外勞警戒指標則是「機構看護工及家庭看護工行蹤不明發生率」下降變化最明顯。

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外勞勞動部薪資失業

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