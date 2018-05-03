熬了八年，潘思亮竟然賣掉麗晶酒店？

2018-05-03 12:56 聯合新聞網 文／遠見提供



潘思亮成為台灣第一個擁有國際五星飯店品牌的本土飯店業者，還因此登上台灣媒體的頭版被喻為「台灣之光」。圖／遠見提供 分享 facebook

3月14日下午，當台灣媒體聚精會神緊盯台北史上第一本米其林指南揭曉的同時，晶華酒店董事會卻通過一項重大出售案，決定以3930萬美元（約新台幣11.5億），將麗晶酒店51％的股權賣給英國洲際酒店集團。

未來晶華和洲際將成立合資公司RHW（Regent Hospitality Worldwide），共同經營麗晶品牌，由持股49％的晶華酒店董事長潘思亮擔任董事長，而洲際則拿下除了台灣（晶華）之外的全球麗晶經營管理發展權。

這個併購案金額看似不大，對潘思亮卻有不同的意義。

這得從2010年，他以5,500萬美元向美國卡爾森集團（Carlson）買下旗下奢華飯店品牌麗晶（Regent）全球經營權說起。

當時，他成為台灣第一個擁有國際五星飯店品牌的本土飯店業者，因此登上台灣媒體的頭版，被喻為「台灣之光」。

透過這次的併購案，晶華酒店往後不用再繳授權費，還能主導麗晶品牌的走向及管理世界各地的麗晶酒店，未來如果有飯店想加盟，都得找人在台灣的潘思亮談授權。

晶華等於從早期的「靠行」，晉升為國際飯店品牌的「主人」。

八年前，他買下麗晶後，還專程邀請麗晶創辦人Robert H. Burns出任集團榮譽董事長，沒想到兩人竟異口同聲說，「香港麗晶何時重回麗晶體系？」這是他倆共同的夢想。

沒想到今年，潘思亮卻以出讓股份的方式，完成夢想。「我是為了香港麗晶酒店，為了『她』，我什麼都願意，」潘思亮難得感性地說。

很多人不知道，麗晶能擁有頂級奢華酒店的地位，是香港麗晶酒店造就而成。

圖／截自麗晶酒店官網 分享 facebook

八、九○年代，位於香港九龍尖沙咀的麗晶酒店開幕後，示範了頂級奢華酒店的最新概念。依著維多利亞港灣邊緣修築，讓海景充分滋養室內，扭轉香港人非得正經八百入住豪華飯店的習性；當八○年代浴室空間還停留在剛好轉身階段，麗晶率先演繹了超大浴室，裝進兩個洗手台、按摩浴缸，讓浴室不再只有簡單功能，而是值得住客駐足停留之地；在綜合型酒店已司空見慣的現在，很少人記得香港最早的綜合型酒店就是麗晶；香港麗晶還引領風潮在客房內替客人辦理入住，除保有客人的隱私，也能迴避大廳排隊的人潮，快速終結旅途疲憊。

但香港麗晶的物業擁有者「新世界發展」卻陷入財務困難，2001年以3.46億美元把香港麗晶的產權和管理權賣給洲際酒店集團。

直到現在，即使掛上洲際招牌十多年，飯店員工仍自詡為麗晶人，連香港計程車司機也都認定是「麗晶」而非「洲際」。

這也是潘思亮一直想讓香港麗晶重回麗晶體系的原因。

洲際拿下麗晶之後，有了與其他國際飯店管理集團一較長短的頂級品牌，更動用所有資源準備大展拳腳，五年內在全世界擴展40個麗晶據點。

至於潘思亮，除立即有11億台幣進帳，未來每開發一家新的麗晶酒店，每年品牌授權費也能輕鬆入袋。未來晶華加入洲際全球的訂房系統，還有高達一億個會員，有助於未來的獲利。

但潘思亮對外沒說的是，其實併購案最主要是解決麗晶過去在國際市場單打獨鬥的局面。

他收購麗晶時，旗下飯店分布在歐洲、中東、亞洲和北美四個區域，依照慣例，理應組四個管理團隊才能因地制宜，但潘思亮只能組一隊，總部就設在台灣。

主要問題卡在，一流人才無法引進台灣，團隊八成都不住在台灣，分布在新加坡、上海或香港，只能靠視訊溝通，根本沒辦法塑造企業文化，更別提做好飯店管理。

「如果競爭者派人長駐倫敦，我們還是從台北飛過去，除增加成本，業主怎麼可能忍受一個跑單幫的人做業務開發，」潘思亮嘆了一口氣。

晶華酒店董事長潘思亮。圖／遠見提供 分享 facebook 他形容接手麗晶的前四年可說是「疲於奔命」，不是飛到各地見業主，就是忙於營運或訂房系統，最後真的無能為力，只好放棄，主動和北美和中東的業主解約。

比起接手前，麗晶在全世界擁有五個據點，他退了兩家，增加三家，如果不包括還在籌劃興建中的據點，八年來只替增加一個據點，成績並不算好。

「如果讓我重來一次，一開始會先簽新飯店衝量，再來顧營運，」潘思亮若有所思地說。

他急著衝獲利的原因是，直到現在，全球麗晶仍處於虧損狀態。

當初潘思亮收購麗晶，代價就是必須承擔柏林麗晶的虧損。柏林麗晶的問題，就和台灣六福皇宮如出一轍，租金占比高到嚇人，甚至導致前一個擁有者四季集團2001年破產，麗晶接手後，房租打七折，仍在虧損，目前虧損已從一年400萬降到100萬歐元。

和洲際策略聯盟後，潘思亮不需再付麗晶管理團隊費用，有了香港麗晶旗艦店，加上洲際全球訂房網絡，預估每家麗晶會有一成以上的業績成長，「明年柏林麗晶虧損也會消失，麗晶有機會轉虧為盈，」潘思亮分析。

雖然他在合資子公司的持股沒過半，但仍由他擔任董事長，負責傳承並宣揚麗晶品牌的DNA，「加盟20年加經營品牌八年，除創辦人外，我最瞭解麗晶，」他笑著說。

解決長期虧損的海外麗晶問題後，潘思亮將重心擺回台灣市場，以及海外晶英和捷絲旅的擴展計畫。

首先，麗晶在台灣發展的權限，百分百保留在晶華的潘思亮，預計在台北開一家麗晶最頂級的行館旗艦店，「那是在城市裡的小麗晶，房間數沒那麼多，套房裡可能有私人游泳池，」他在腦中擘劃，地點也有著落。

再來是將過去操作國際飯店品牌的經驗，把自創品牌Silks國際化。

早在2008年，潘思亮就創立自有品牌Silks，Silks的概念來自於絲路，在Silks之下有文創品牌Silks Place「晶英」、商務型旅館JUST SLEEP「捷絲旅」，以及2016推出的溫泉品牌「晶泉丰旅」。

潘思亮觀察，飯店不能缺少國際訂房系統支撐客源，但經營飯店的能力需要很在地，那就是文化。

「我要做一個文化luxury的品牌，」潘思亮認為，華人最大的競爭優勢就是文化，他期待以文化來連結世界在地，形塑一種新文化奢華的酒店品牌。

「未來我們將百分之百投入在台灣的麗晶及把Silks推展到全世界，」潘思亮說，團隊將以操作過國際連鎖的Know-how來做在地文化的國際連鎖。

選在國內飯店業的低潮期大步向前，潘思亮有一套自己的見解。

他分析，國內觀光業不景氣的關鍵，來自於供過於求，加上入境旅客的消費能力愈來愈低，但觀光業是用來支援經濟體，要是台灣經濟拉不起來，觀光業也無能為力。

潘思亮推測，如果說2015年是觀光業的高峰，那麼真正的谷底還沒到，兩年內應該會發生全球金融風暴探底。

「我沒有樂觀，而是別人樂觀時我保守，我前幾年都很保守，現在動土慢慢蓋，等蓋好景氣就差不多回神，」潘思亮說，即使景氣差，集團內所有飯店仍都賺錢。

「賣掉麗晶，放下後發現，麗晶未來能走得更遠，晶華還有我自己，也可以走得更好更遠，」潘思亮豁然開朗地說。

（文／王一芝 攝影／黃菁慧、張智傑 本文出自2018.5.1《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）