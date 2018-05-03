有線電視尬MOD 多元開拓戰場

2018-05-03 12:09 中央社 台北3日電



中華電信董事長鄭優。聯合報系資料照／記者林俊良攝影 分享 facebook 數位匯流發展，有線電視與中華電信MOD未來的戰場不僅侷限電視和寬頻上網，數位家庭、醫療照護、甚至教育領域，都有可能是戰場。

中華電近期已突破170萬用戶，躍升為全台第一大影視平台，成立數位匯流處後，第一階段目標是為充實內容，強化內容以吸引更多訂戶，下一階段則是進軍「數位家庭」。

中華電信董事長鄭優先前表示，數位家庭是電信大廠角逐開拓的戰場之一，MOD將成為進入每個家庭的基礎，認為娛樂、安控、醫療、教育等都是值得深耕的領域，都可望透過MOD來推動，其中，在教育部分，譬如透過具有互動功能的MOD，彌補偏鄉師資不足，目前也正在和政府部門討論評估中。

凱擘日前則推出「HealthCare健康保健室」服務，與台北醫學大學附設醫院跨界合作，由具有護理師經歷的專職健康管理師，提供24小時全年無休的遠距居家健康照護，以及緊急健康事件通報服務。

凱擘說明，如果爸媽有高血壓或高血糖的症狀，也可透過北醫提供的血壓計或血糖機，即時將量測數值上傳至北醫遠距照護中心，由健管師幫父母的健康把關，一旦有異常狀況，健管師會主動去電關心並提供處置建議。

凱擘今天也宣布「HealthCare健康保健室」基本型加量測型指定方案，原價新台幣1498元，因應母親節檔期，每月售價降幅逾3成，下殺至千元有找。

業界認為，不只在電視收視服務較勁，有線電視與MOD未來也將瞄準智慧家庭及健康照護商機互別苗頭。