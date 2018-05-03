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礦業法修法 驚爆經濟部礦物局檢查員人力編制「零」

2018-05-03 11:25經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

經濟部礦物局局長徐景文3日驚爆，目前根本沒有任何一個專職查察私自採礦者的編制人力...
經濟部礦物局局長徐景文3日驚爆，目前根本沒有任何一個專職查察私自採礦者的編制人力。聯合報系資料照／記者徐庭揚攝影
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立法院經濟委員會今（3）日討論礦業法修正草案，針對第七十五條，未依法取得礦業權私自採礦者，立委們提案提高罰金自200萬元以上1,000萬以下，但經濟部常務次長王美花以案例少為由，建議維持現狀20萬元以上100萬元以下罰金。

同時，經濟部礦物局局長徐景文也驚爆，目前根本沒有任何一個專職查察檢核的編制人力，引起多位立委怒：「不能說人力零，沒有人去查，就說案例少」，立委林淑芬表示，實在搞不懂經濟部在慈悲什麼？

立委林淑芬、孔文吉等人指出，未依法取得礦業權私自採礦者，比擁有礦業權者，還要惡質，因此提案應該要從重處罰，因為沒有取得礦業權，情節更嚴重。

林淑芬提案未依法取得礦業權私自採礦者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣200萬以上1,000萬以下罰金，並應公布行為人姓名或名稱及違法事實，並通知限期完成違規礦場址的整復，且屆期未完成整復或未整復者，按次處新台幣100萬以上500萬元以下罰鍰。

孔文吉進一步指出，以宜蘭南澳鄉為例，就有多達92處礦場，各個都價值連城，特別是澳花村，但經濟部礦物局曾派檢查員去查察，是否有未依法取得礦業權私自採礦者嗎？對此，礦物局局長徐景文首度坦言「目前沒有任何一個專職查察檢核的編制人力」。

立委鄭運鵬則緩頰，建議罰金可以將範圍拉大，他提案罰金為100萬元以上1,000萬以下，鄭運鵬也說，目前經濟部提案的20萬元以上罰金，根本不痛不癢，且也必須針對資本密集度高的企業，罰金也必須跟著調高，林淑芬也進一步建議，罰金應依企業營業規模來起跳。

礦業法經濟部林淑芬

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