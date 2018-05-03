商研院：服務業復甦力道薄弱

2018-05-03 10:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



商研院今日公布最新商業服務業景氣動向分析與預測，根據領先指標綜合指數內含子指標升降互見，商研院提醒，國內景氣動向暗藏不穩隱憂。

商研院表示，預測代表景氣動向的同行綜合指數雖到Q3仍持續上升，但速度在Q3與Q2明顯比去年Q4與今年Q1微弱，建議政府相關單位宜採加強景氣刺激措施與加速數位轉型努力。

商研院景氣循環預測小組分析「同行指標綜合指數」自去（2017）年4月出現底谷（99.45），復甦後於年底實際達到99.73，並經系統預測可於今年5月才達到代表長期趨勢值的100，歷經13個月，平均每月上升才0.042，預測及估計值到今年的9月，歷經17個月其指數才只達到100.20，平均每月才上升0.0441，雖指數預測達到長期趨勢水準以後的最近四個月速度上略有加速，但力道仍不及今年Q1，足見復甦迄今的走勢仍是歷次景氣循環步調最慢力道最弱的一次。

此外，商研院也發現，3月的「商業服務業股價指數」與「失業給付初次認定受理件數」實際值上升，以及「運輸及倉儲實質GDP」與「服務業貿易收支淨額」在3月都持續見到改善，只是雖然預測的景氣動向仍見復甦，但微弱依舊。

同時，商研院還提醒，台灣服務業受到2008年金融海嘯的打擊在恢復彈性（resilience）上遠不如製造業，加上近年來世界新零售、行動支付、物聯網、人工智能、機器人等數位科技正興起服務業革命的浪潮，加速「數位轉型」以因應新平庸化（mediocre）的VUCA（volatility波動性，uncertainty不確定性，complexity複雜性，ambiguity模糊性）新環境，世界競爭日趨激烈，以中小企業為主的台灣商業服務業正面臨接班與轉型雙重挑戰，情勢嚴峻不容小覷。