美課PET反傾銷稅 遠東新就近在美設廠

2018-05-03 08:54 中央社 台北3日電



美國初裁課徵台灣等5國PET樹脂進口反傾銷稅，台灣稅率最重的是最大廠遠東新，遠東新表示，為了要解決反傾銷問題，一則是分散產地，二則直接在美國設廠，才能規避這類問題。

美國商務部初裁PET樹脂反傾銷調查，其中台灣受調查廠商遠東新世紀公司、環世聚酯（香港）公司獲判傾銷率11.89%，新光合成纖維傾銷率為9.02%，其他廠商傾銷率為10.99%。

遠東新表示，去年起收到美商務部的反傾銷問卷調查，遠東新已充分應答，商務部官員將於5月來台實地查核；但不論終判的反傾銷稅率多少，對以外貿為主的台商來說，反傾銷稅不但是額外成本，更是競爭障礙。

遠東新告訴中央社記者，美國為台灣PET樹脂第2大出口市場，主要輸美產品為瓶用聚酯粒，供製作寶特瓶之用。但為了要解決反傾銷問題，一則是分散產地，二則直接在美國設廠，才能規避這類問題。

遠東新指出，遠東新除了在兩岸既有年產200萬公噸聚酯(瓶用及紡織用)產能外，已在越南興建紡織一貫廠，40萬噸聚酯新廠將於今年6月完工，第3季可以正式投產。

另外今年2月初透過美國破產法拍賣程序，參與公開競價，以3350萬美元買下西維吉尼亞州的M&GPolymer s USA,LLC(生產廠房)，及位於俄亥俄州的M&GUSA Corpo ration(研發單位)。西維州廠房已經運轉十餘年，遠東新接手後派駐團隊檢修，預計第3季起即可順利運轉，預計年產36萬公噸。

連同兩岸、越南與美國的產能合計從第3季起聚酯年產能高達276萬公噸，位居全球第二大，與墨西哥上市公司Alpek,S.A.B. de C.V.產能幾乎相同，次於全球最大規模─泰國上市公司Indorama Ventures HoldingsLP的500萬公噸年產能。

但值得注意的是，遠東新的子公司遠東投資(控股)公司(FEIH)今年3月底與前述泰國及墨西哥聚酯製造商合資，共同取得原先M&G公司位於美國德州聖體城(Corpus Christi, Texas)年產能130萬公噸純對苯二甲酸(PTA)及年產能110萬公噸瓶用聚酯粒(PET)興建中專案及相關資產。

遠東新透露，這項在德州的投資正由美國政府審查中，估計今年8月可以完成法律程序，正式取得M&G德州廠的所有權，屆時產能又可再增加，但未來德州廠如何繼續完成剩餘建廠工程及營運工作，仍有待三方繼續協商。