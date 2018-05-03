PET輸美 反傾銷稅9%起跳

2018-05-03 01:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 /台北報導



美國商務部公布對我國輸美PET樹脂反傾銷調查初判結果。 報系資料照 分享 facebook

經濟部貿易局昨（2）日表示，美國商務部於美東時間5月1日，公布對我國、南韓、巴西、印尼及巴基斯坦，輸美聚對苯二甲酸乙烯酯（PET樹脂）反傾銷調查初判結果，其中我國受調廠商遠東新世紀、環世聚酯（香港）獲判傾銷率11.89%；另一個受調查的廠商新光合成纖維，傾銷率為9.02%；其他廠商傾銷率則為10.99%。

美國為我PET樹酯第二大出口市場，僅次於日本。我輸美產品主要為瓶用聚酯粒，供製作寶特瓶之用。相關業者表示，我國主要競爭對手為美國當地業者，在美國原已對輸美PET樹酯課徵6.5%關稅情況下，本反傾銷調查已影響我產品輸美。

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本案係美商DAK Americas LLC、Indorama Ventures、M&G Polymers及Nan Ya Plastics Corporation, America等業者，於2017年9月26日向美國商務部及國際貿易委員會，提出申請，要求包括對我國等五國輸美的PET樹脂，展開反傾銷調查。

依美國海關資料顯示，2016年及2017年，美自我進口涉案產品金額，分別為1億982萬美元及1億5,433萬美元，占美國總進口量比例分別為14.6%及16%，僅次於墨西哥，為美國第二大供應國，其次為巴西、南韓、加拿大、巴基斯坦及印尼。

依美商務部公布的調查時程，本案預定於今年9月17日發布傾銷終判裁定，美國際貿易委員會則預定於本年10月31日公布損害調查終判裁定，倘裁定自我進口的受調產品，確實造成美國產業損害，該部預定於11月8日發布反傾銷稅令。

貿易局已將本案初判調查結果轉知相關公會及業者，並補助部分應訴費用，另將與公會保持密切聯繫，協助業者積極應訴爭取最佳終判稅率，以維護我商權益。