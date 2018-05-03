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發展綠能 每度電價將貴0.27元

2018-05-03 02:07經濟日報 記者林彥呈／台北報導

經濟部長沈榮津昨（2）日在立法院表示，推動再生能源是既定政策，如果以2025年的...
經濟部長沈榮津昨（2）日在立法院表示，推動再生能源是既定政策，如果以2025年的能源配比，計算整體躉購電價反應到電價的部分，每度約0.27元。 報系資料照
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經濟部長沈榮津昨（2）日在立法院表示，推動再生能源是既定政策，如果以2025年的能源配比，計算整體躉購電價反應到電價的部分，每度約0.27元。換言之，推動綠色能源發展，使我國電價在非核家園目標實現時，每度電價的影響恐增加0.27元。

沈榮津昨日赴立法院報告離岸風電、油電雙漲的情況，接受立委質詢時做了上述表示。他除了說明隨著未來推動再生能源，至2025年影響電價約漲0.27元之外，也強調離岸風電發電估計每年發電約198億度，相較於整體逾2,000億度的發電量，比例不算特別的高，而此次離岸風電遴選，考量到台灣這方面的發展才剛起步，因此一開始要借重國外實務經驗，進而帶動國內產業。

經濟日報提供
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沈榮津並強調，遴選過程有依照名次分配容量，結果來看，也非由外商整碗捧走的情況。他對遴選結果感到滿意。

立委鄭運鵬質詢時表示，2017年再生能源補助105.8億元，台電售電收入5,798億元，相當每度補助0.049元，這樣的情況，發展到2025年時，綠電會對整體電價影響多少？沈榮津表示，如果根據目前的情況來估算的話，到2025年時，每度影響為0.27元。

在回答立委廖國棟質詢時，沈榮津也說，估算的影響部分是2025年時，推動再生能源以後對電價的影響，並非目前每度電就會漲這麼多。沈榮津並強調，若以離岸風電2025年可供應3.5GW估算，每年發電量預計達198億度，在整體發電系統發出的2,000多億度中，占比不是特別高，且風力屬自主能源，不必像燃煤、燃氣一樣依賴國外進口，可以自給自足。

離岸風電電價沈榮津

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