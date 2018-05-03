製造業PMI 連25月擴張

2018-05-03 02:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ／台北報導



中經院昨（2）日首度公布季調後的台灣採購經理人指數，其中4月台灣製造業採購經理人指數（PMI）續揚58.0%，連續第25個月擴張，創下史上最長紀錄擴張期，顯示台灣經濟仍屬穩健，國內廠商看好景氣。

中經院自本月起，公布季調後的採購經理人指數。4月PMI連續第25個月呈現擴張，非製造業經理人指數（NMI）也同步上揚來到55.6%，連續第14個月呈現擴張。

中經院院長吳中書認為，PMI、NMI雙雙擴張，台灣經濟仍在穩健擴張階段。

中經院指出，PMI的五項組成指標中，新增訂單、生產數量與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間為上升，現有原物料存貨水準也持續擴張；電子暨光學產業、電力暨機械設備產業、基礎原物料產業、交通工具產業、化學暨生技醫療產業及食品暨紡織產業等六大產業指數均呈擴張。

至於NMI的四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間為上升；金融保險業、教育暨專業科學業、資訊暨通訊傳播業、批發業、營造暨不動產業及運輸倉儲業等六大產業的指數也是擴張，但是住宿餐飲業以及零售業則呈現緊縮。

「主要製造業六大分類都在擴張，目前台灣經濟還很穩健。」吳中書表示，部分國家的指標表現雖較遲緩，但大多數國家仍處於擴張階段，加上我國出口暢旺，種種跡象顯示台灣經濟仍屬穩健。