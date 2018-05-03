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政院防洗錢 揭露八大樣態

2018-05-03 02:07經濟日報 記者吳馥馨／台北報導

面對今年11月即將到來的亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑，行政院洗錢防制辦公室昨（2）日首度發布國家洗錢及資恐風險首部評估報告，台灣深受洗錢「非常高度威脅」的犯罪共有毒品販運、詐欺、走私、稅務犯罪、組織犯罪、證券犯罪、貪汙賄賂、第三方洗錢等八大類型；其中仿冒、盜版、侵害營業秘密則為列為「高度威脅」。

經濟日報提供
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在「非常高度威脅」及「高度威脅」的犯罪型態中，犯罪所得流出的前五大國家或地區，分別為中國大陸、香港、澳門、馬來西亞，菲律賓、印尼及越南則併列第五大犯罪所得流出國。

從行業及部門別來看，國際金融業務分行（OBU）、本國銀行（DB）為「非常高弱點」行業；國際證券業務分公司、外銀在台分行、郵政機構、證券商、國際保險業務分公司、銀樓業、會計師、律師、不動產經紀業、農業金融機構、人壽保險公司、證券投信則列為「高弱點」行業。

經濟日報提供
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金管會主委顧立雄表示，這些被評鑑為洗錢防制固有風險高的機構，不代表管控不佳，而是要分配比較多的資源，是重視管理對象；各國可以藉由強化管理措施來說明、執行，洗錢防制及打擊資恐的有效性。

在資訊透明度不足的部分，公司組織中，以「非公開發行公司」的股份有限公司以及有限公司風險較高；信託業則以境外信託風險較高。

法務部長邱太三表示，台灣約有69萬家公司組織，占大多數的67萬家公司是非公開發行公司，由於資訊透明度不足，以致風險較高。境外信託因隱匿實質受益人，加上位處境外會增加金流複雜度，境外資產管理又有如律師、會計師等專業人士設計，增加其結構上難度，所以風險較高。

洗錢防制保險馬來西亞

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