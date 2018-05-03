OBU…「非常高弱點」行業

2018-05-03 02:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ／台北報導



國家洗錢及資恐評估報告指出，國際金融業務分行（OBU）為「非常高弱點」行業，金管會主委顧立雄昨（2）日表示，會要求金融機構需做好KYC，了解客戶狀況跟實質受益人。

顧立雄說，現在對OBU的風險控管措施與DBU（指定辦理外匯業務銀行）完全一樣，不會因為是OBU就放寬。除要求金融機構做好KYC，也要做好稅務共同申報準則（CRS），這兩塊都是跟國際接軌，只要達到國際標準就沒問題。

針對稅務犯罪問題，顧立雄表示，金管會把查緝逃漏稅納入洗錢防制程序，將透過金融體系，要求金融機構納入風險評估，有疑慮時就要提出可疑交易通報。

報告也說，「非公發公司」的資訊透明度不足，洗錢防制風險較高。為此，經濟部已在《公司法》修正草案中納入「洗錢防制」條款，要求公司要申報董監事、 經理人及持股10%以上之股東。不過，外界質疑揭露標準太低，不符國際洗錢防制評鑑標準，恐怕無法通過今年底洗錢防制評鑑。立法院經委會上周《公司法》審查到該條款時，召委高志鵬要求洗防辦再與專家釐清此問題，條文暫予保留。

行政院長賴清德說，台灣是亞太第一個通過洗錢防制法的國家，2007年台灣評鑑獲好成績，但到了2011年卻被降級；政府檢視後，發現確實有不足，因此行政院陸續成立洗錢防制辦公室、修改洗錢防制法、修訂資恐防制法，昨天端出國家報告書。

針對毒品販運、詐欺等台灣在洗錢防制的弱點，賴揆也表示，這將是政府積極打擊犯罪的重點。