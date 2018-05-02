財經觀點／合作比對立聰明 看來川普不懂

2018-05-02 23:32 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭君暉 整理



和碩董事長童子賢。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

我對美中貿易大戰雙方怎麼戰的具體內容沒有研究，但從歷史來看，全球經濟與貿易要繁榮，必須要共享資訊，而且要共同解決許多分歧。

從過去三、四十年來的產業發展經驗來看，例如個人電腦產業在發展過程中，不會沒有差異點，但是全球非常努力在解決其中的差異點。像是全球資訊科技協定（ＩＴＡ）的制定，由於ＩＴ產業對創新與出口很重要，因此，全球可以達成ＩＴＡ讓ＩＴ產品免關稅，這是過去三、四十年來，全球ＩＴ產業蓬勃發展的背景原因之一。

全球市場龐大，不管是老的市場如歐美日等地，或是新興市場如中國大陸與印度等，老市場與新市場之間也許有不同意見，那就讓他們各自表達意見，但沒有必要用互相抵制或互相排擠的方式處理。我樂於見到雙方有差異點，但是要用和諧的方式去解決。

這次美國對大陸貿易制裁，不只是美國，我也看到法國總統與歐盟領袖一臉錯愕，他們認為美國這樣子講，不像是友善的貿易夥伴。歐盟與德法，一向與美國友善，他們對美國的作法也不以為然。

台灣的貿易依存度很高，超過一整個ＧＤＰ，比南韓的○點八到○點九個ＧＤＰ高，台灣是活躍在全球經貿舞台上，希望全球主要經濟體的貿易摩擦與糾紛能好好解決。

產業發展若是很順暢，一定是符合民生需要，若是用政治來規範產業移轉，會有一時功效，但不是長久之計。若是採取關稅壁壘來扶植產業，等到關稅撤除之後，是不是相關產業又開始萎縮呢？

經濟有其自然發展，有一隻看不見的手在主導運作，希望不要用政治干預，來主導經濟與消費需求。一九四○至五○年代的自由派經濟學家海耶克說，「市場永遠比政府還聰明」，這已經說明的很清楚了。（本文由童子賢口述）