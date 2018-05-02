104調查：4成2企業 優先僱用新鮮人

2018-05-02 22:16 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



上半年為企業招募旺季，加上景氣持續偏多，徵才市場興旺。104資訊科技調查，4成2企業優先僱用新鮮人，已有41.4萬個工作機會接受應屆畢業生，創3年新高。其中，「需求量大」的職缺為操作技術、民生消費產業，「成長動能強」的職缺為經營幕僚、客服、工程研發，「含金量高」的職缺為研發類平均月薪4.1萬、產品企劃3.7萬、經營幕僚3.5萬。

104新鮮人找工作情報團FB粉絲頁同步啟動「升學就業地圖」Chatbot，http://bit.ly/0502news，提供新鮮人輸入學校科系，查詢學長姐求職軌跡。104人力銀行資深副總經理陳嵩榮說，徵才企業看20～29歲的年輕世代具備5大職場優勢：數位能力強、學習力強、直率、創新、有熱情，新鮮人求職準備即應展現5大優勢，方能脫穎而出；切進成長動能強勁的職缺，仍有望告別低薪。

104人力銀行目前全職工作數65萬個，其中，接受應屆畢業生的新鮮人工作數達41萬個，占全職工作數的64%；新鮮人工作數、及其占比，皆創最近三年同期新高。

新鮮人工作數創新高，反映景氣偏多！104資訊科技於3月29日～4月14日啟動企業徵才景氣調查。調查發現：71%的企業會在5月徵才，僅15%的企業不會，另有15%的企業不確定。是否優先僱用新鮮人？42%的企業會，僅8%的企業不會，另有50%的企業看情況。企業看5月景氣「淨樂觀」，5月徵才規模也「淨增加」。

新鮮人工作來自哪些產業與職缺？反映產業經營生態，餐飲、零售等民生消費產業仍為需求大宗，其次為熱度不減、各大電商崛起的軟體與網路相關業。年增幅則以電子零組件、半導體業、以及醫療服務業成長動能最強。

職務表現呼應產業需求，以操作技術、門市營業、餐飲人員需求最多；成長動能強勁的多為含金量較高的熱門職缺，例如：工程研發類人員新鮮人平均月薪可達4.1萬、經營幕僚人員平均月薪可達3.5萬，比一般基礎職缺高出7千～1.5萬元不等。

近年來，全體新鮮人平均起薪約2.8萬元，難有明顯成長。透過104薪資情報分析，錢多機會多（平均月薪3萬元以上、且平均每位求職者可分到1個以上的工作）的新鮮人職缺為：工程研發（4.1萬元、1.3個工作）、軟體工程（4萬元、2.2個工作）、金融專業（3.6萬元、2.2個）、醫療專業（3.5萬元、1.9個）等，集中於工科以及商管等專業職缺含金量較高。