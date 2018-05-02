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對陸鋼品雙反調查 立委憂如何因應陸報復

2018-05-02 21:54經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

財政部已公告對大陸進口五項鋼品啟動雙反調查，台灣卻仍未列入輸美鋼鋁高關稅豁免或暫時豁免名單，朝野立委2日質疑事前未經過精確的政策評估，已衝擊部分國內業者，一旦中國大陸採取報復，如何因應。

經濟部次長王美花答詢時指出，近幾年大陸鋼鐵產能過剩，已是國際間的重大議題，各國間彼此常討論因應大陸鋼品傾銷的問題，但尚無具體作法。美國這次要求各國須防堵大陸鋼品借道轉運美國，因此各國也開始做出因應措施。

財政部長許虞哲表示，目前台灣對大陸部分產品已課徵反傾銷稅，只要有掌握確實證據，且經濟部也認定確實對台灣業者造成損害，就能依法課徵反傾銷稅。王美花補充，「只要調查符合WTO規範、站得住腳，就談不上報復的問題」。

爭取輸美鋼鋁豁免高關稅，財政部上月16日公告，對大陸進口五項鋼品啟動反補貼及反傾銷的「雙反」調查，結果造成部分進口大陸鋼品原料加工後再輸往大陸的業者受害，不斷向立委反映；且美國最新宣布的鋼鋁稅豁免，我仍落空，昨日在立法院財委會引發朝野立委嚴重關切。

立委賴士葆表示，這次沒有國內業者提出申請，是由經濟部、財政部主動發動雙反調查，質疑是有上級交代。他也指出，大陸是台灣主要貿易國，「我們賺他這麼多錢，你就不怕他報復」？

立委曾銘宗指出，是行政院經貿談判辦公室下達發動雙反調查的，以爭取輸美鋼鋁豁免高關稅，但美方「不買單」。

曾銘宗問經濟部與財政部啟動雙反調查前，是否經過精確的政策評估？去年台灣對大陸貿易出超金額高達786億美元，假如大陸採取報復措施，台灣該怎麼辦？

立委盧秀燕質疑為何美國鋼鋁關稅豁免名單有韓國，卻沒有台灣，是我們經濟部官員能力不如韓國嗎？

經濟部次長王美花表示，韓國是因為有美韓FTA，且「做了很大的讓步」，配合答應輸美鋼品削減至三年來的七成，及在汽車做了最大幅度讓步，答應要增加美國汽車進口到韓國。

盧秀燕說，對大陸鋼品展開雙反調查，是避免大陸低價鋼鐵傾銷台灣，再借道輸美，但國內部分業者進口大陸鋼品原料加工後是回銷大陸，而非美國，卻因雙反調查反而受害。

立委余宛如也問，雙反調查是「兩面刃」，政府如何因應大陸可能的貿易報復？郭正亮則說，10月終判結果，如果我決定對大陸課徵平衡稅或反傾銷稅，而美國卻繼續對我鋼鋁課徵高關稅，「這樣划算嗎？」是否該區分回銷大陸的業者？江永昌則關切雙反調查期間業者是否承受得住？政府有沒有預判風險。　　

鋼品反傾銷稅經濟部

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