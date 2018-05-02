親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

台韓PET樹脂 美初判涉傾銷

2018-05-02 23:41聯合報 華盛頓記者張加、記者沈婉玉／連線報導

台灣、南韓等5國輸美的PET樹脂涉及傾銷；我主要輸美產品為瓶用聚酯粒，供製作寶特...
台灣、南韓等5國輸美的PET樹脂涉及傾銷；我主要輸美產品為瓶用聚酯粒，供製作寶特瓶之用。 圖／聯合報系資料照片
分享

美國商務部長羅斯一日宣布，初步裁定自台灣、南韓等五個國家輸美的聚對苯二甲酸乙二酯（ＰＥＴ樹脂）涉及傾銷，台灣廠商的傾銷稅率為百分之九點○二至十一點八九；商務部預計九月十七日宣布最終裁定。

商務部去年對自台灣、南韓、巴西、印尼、巴基斯坦進口ＰＥＴ樹脂發起反傾銷調查，一日公布初步裁定，認定台灣等五國生產ＰＥＴ樹脂以低於公平價格傾銷。羅斯表示，商務部將利用其掌握的各種工具，捍衛美國企業對抗不公平貿易的行為。

經濟部國際貿易局昨天表示，根據美國商務部的初判結果，台灣受調查廠商遠東新世紀公司、環世聚酯（香港）公司獲判傾銷稅率百分之十一點八九，新光合成纖維公司百分之九點○二，其他廠商傾銷稅率為百分之十點九九。

貿易局官員說，美國為台灣ＰＥＴ樹脂第二大出口市場，主要輸美產品為瓶用聚酯粒，供製作寶特瓶之用。業者表示，台商主要競爭對手為美國當地業者，在美國原已對輸美ＰＥＴ樹脂課徵百分之六點五關稅之下，這次反傾銷調查已影響台灣產品輸美。

美國海關統計，二○一六及二○一七年美國自台灣進口涉案產品金額，分別為一億九八二萬美元及一億五四三三萬美元，占美國該涉案產品總進口量比率分別為百分之十四點六及百分之十六，僅次於墨西哥，為美國第二大供應國，其次依序為巴西、南韓、加拿大、巴基斯坦及印尼等。

根據美國商務部公布的調查時程，本案預定於九月十七日發布傾銷終判裁定，美國國際貿易委員會則預定於十月卅一日公布損害調查終判裁定，若裁定自台灣進口受調查產品確實造成美國產業損害，商務部預定於十一月八日發布反傾銷稅令。

國貿局指出，已將本案初判調查結果轉知相關公會及業者，並補助部分應訴費用，也將與公會保持密切聯繫，協助業者積極應訴爭取最佳終判稅率。

反傾銷南韓印尼

相關新聞

發展綠能 每度電價將貴0.27元

2018-05-03 02:07

PET輸美 反傾銷稅9%起跳

2018-05-03 01:58

OBU…「非常高弱點」行業

2018-05-03 02:07

製造業PMI 連25月擴張

2018-05-03 02:07

政院防洗錢 揭露八大樣態

2018-05-03 02:07

立委批 風電躉購費率過高

2018-05-03 02:07

鄭崇華：能原政策走錯路

2018-05-03 02:07

美課PET反傾銷稅／遠東新不受影響 新纖喊漲

2018-05-03 02:00

我啟動「雙反」調查 立委憂心大陸報復

2018-05-02 23:44

財經觀點／合作比對立聰明 看來川普不懂

2018-05-02 23:32

洗錢資恐風險報告 政院公布

2018-05-02 23:28

104調查：4成2企業 優先僱用新鮮人

2018-05-02 22:16

再接再厲 竹風電力伺機爭取第3階段競標

2018-05-02 19:31

廠商4個月未繳租金 科學園區可強制拍賣

2018-05-02 17:16

全球瘋越南 台灣南向指標戰場！

2018-05-02 16:31

離岸風電收購價格過高？ 經長：比日本還低

2018-05-02 15:56

加密貨幣洗錢防制 實名制是共識

2018-05-02 14:42

無人車上路實測 將強制納保

2018-05-02 14:33

2018兩岸三地1000大 企業市值排行調查

2018-05-02 13:52

美再祭強勢貿易手段 學者：對台影響不大

2018-05-02 13:11

能源轉型推綠能 2025年每度電影響0.27元

2018-05-02 13:10

遠東新等台廠輸美PET樹酯遭判反傾銷稅

2018-05-02 13:03

經濟部：離岸風電 2021須扶植本土廠商

2018-05-02 12:54

真的嗎？ 人力銀行調查：企業實習生平均月薪22K

2018-05-02 12:02

對大陸鋼品雙反調查若遭報復？ 財長：目前未遭報復

2018-05-02 11:56

財政部鋼品雙反調查 立委籲留意中國報復

2018-05-02 11:53

立委批北市用水費課囤屋稅 財長：已經放寬認定

2018-05-02 10:57

未被列入鋼鋁稅豁免 立委批官員能力不如韓國

2018-05-02 10:45

把太陽能存起來創意不沉默 能源產業大聲說

2018-05-02 09:41

名家觀點／明確評估科技研發附加價值

2018-05-02 01:04

新日光：電廠有合約保障

2018-05-02 01:03

上市櫃審查 盯不當勞動行為

2018-05-02 01:02

聘僱外勞 增附勞資會議紀錄

2018-05-02 01:02

台塑員工議論 總部可能永久遷移內湖

2018-05-02 00:47

我續爭取進入豁免名單

2018-05-02 00:35

天堂文件獨家解密：王永慶的兩千億財產 為何跑到海外？

2018-04-30 10:17

台灣是金融隱匿國！ 王永慶家族海外資產為台灣3.4倍

2018-04-26 13:45

「50+好好　顛覆年齡新主張」掌握健康、情感、價值、財富四存摺　輕鬆打造樂退生活

2018-04-30 10:00
看更多

熱門文章

經濟解析／新台幣貶幅近一年最大 匯市發生什麼事？

2018-05-02 21:58

一度是新北賣壓王 今轉手大賺600萬

2018-05-02 12:14

寒舍總裁年收不到4000元？ 蔡辰威欠債打官司稱靠家人養

2018-05-02 10:35

美元背後的經濟戰 謝金河：此時當然買美元較有勝算

2018-05-02 09:09

六都4月交屋潮少了 新北交易量最大

2018-05-02 06:34

癌細胞惡化轉移基因 中研院找到了

2018-05-02 13:40

星宇航空：2024年底 機隊24架逾20航點

2018-05-02 21:02

新台幣重貶1.53角 單日貶幅逾1年最大

2018-05-02 16:27

高雄尖美百貨112專櫃2235萬拍出 內部曝光

2018-05-02 16:33

新台幣午盤 重貶1.14角

2018-05-02 12:30

華為滲入台灣電信？ 立委邱議瑩憂威脅國安

2018-05-02 11:12

離岸風電收購價格過高？ 經長：比日本還低

2018-05-02 15:56

經濟部：離岸風電 2021須扶植本土廠商

2018-05-02 12:54

報稅新利多 扶養孫子女符合條件可扣稅

2018-05-02 16:44

國家洗錢風險首發表 本國銀行及OBU被評非常高弱點

2018-05-02 10:12

旺宏控東芝侵權 在美初判遭駁回

2018-05-02 14:33

搶手機品牌訂單 AMOLED面板也降價

2018-05-02 09:41

用農漁會存款帳戶繳、退稅民眾 注意資料是否正確

2018-05-02 06:02

Vivo在台發表 首款隱形指紋手機

2018-05-02 16:46

遠東新等台廠輸美PET樹酯遭判反傾銷稅

2018-05-02 13:03

再接再厲 竹風電力伺機爭取第3階段競標

2018-05-02 19:31

台啤媽祖限量罐被批搞殖民 台酒：日本兵不是長這樣

2018-05-02 12:03

國銀OBU洗錢風險高 顧立雄：非管控不佳

2018-05-02 10:58

加密貨幣洗錢防制 實名制是共識

2018-05-02 14:42

能源轉型推綠能 2025年每度電影響0.27元

2018-05-02 13:10

金車噶瑪蘭世界烈酒賽 9面雙金牌4金牌

2018-05-02 14:40

新台幣爆量重挫1.53角 收29.758元

2018-05-02 16:18

真的嗎？ 人力銀行調查：企業實習生平均月薪22K

2018-05-02 12:02

綜所稅申報首日 18萬件完成網路申報

2018-05-02 09:15

廠商4個月未繳租金 科學園區可強制拍賣

2018-05-02 17:16

新台幣開盤 貶值6.5分

2018-05-02 09:35

華新科鎖定5大商機 深耕MLCC

2018-05-02 19:39

立委批北市用水費課囤屋稅 財長：已經放寬認定

2018-05-02 10:57

美再祭強勢貿易手段 學者：對台影響不大

2018-05-02 13:11

彭双浪：京東方垂直整合 優於台廠

2018-05-02 19:56

對大陸鋼品雙反調查若遭報復？ 財長：目前未遭報復

2018-05-02 11:56

蘋果財報 看到台廠三隱憂

2018-05-03 00:59

風電贏家中鋼 增產高品級鋼板

2018-05-02 08:53

網路交易全面加強查核！是否辦稅籍登記、短漏報營業稅

2018-05-02 14:33

台北挺社企加碼 今年輔導媒合將增至15家

2018-05-02 14:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top