台韓PET樹脂 美初判涉傾銷

台灣、南韓等5國輸美的PET樹脂涉及傾銷；我主要輸美產品為瓶用聚酯粒，供製作寶特瓶之用。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

美國商務部長羅斯一日宣布，初步裁定自台灣、南韓等五個國家輸美的聚對苯二甲酸乙二酯（ＰＥＴ樹脂）涉及傾銷，台灣廠商的傾銷稅率為百分之九點○二至十一點八九；商務部預計九月十七日宣布最終裁定。

商務部去年對自台灣、南韓、巴西、印尼、巴基斯坦進口ＰＥＴ樹脂發起反傾銷調查，一日公布初步裁定，認定台灣等五國生產ＰＥＴ樹脂以低於公平價格傾銷。羅斯表示，商務部將利用其掌握的各種工具，捍衛美國企業對抗不公平貿易的行為。

經濟部國際貿易局昨天表示，根據美國商務部的初判結果，台灣受調查廠商遠東新世紀公司、環世聚酯（香港）公司獲判傾銷稅率百分之十一點八九，新光合成纖維公司百分之九點○二，其他廠商傾銷稅率為百分之十點九九。

貿易局官員說，美國為台灣ＰＥＴ樹脂第二大出口市場，主要輸美產品為瓶用聚酯粒，供製作寶特瓶之用。業者表示，台商主要競爭對手為美國當地業者，在美國原已對輸美ＰＥＴ樹脂課徵百分之六點五關稅之下，這次反傾銷調查已影響台灣產品輸美。

美國海關統計，二○一六及二○一七年美國自台灣進口涉案產品金額，分別為一億九八二萬美元及一億五四三三萬美元，占美國該涉案產品總進口量比率分別為百分之十四點六及百分之十六，僅次於墨西哥，為美國第二大供應國，其次依序為巴西、南韓、加拿大、巴基斯坦及印尼等。

根據美國商務部公布的調查時程，本案預定於九月十七日發布傾銷終判裁定，美國國際貿易委員會則預定於十月卅一日公布損害調查終判裁定，若裁定自台灣進口受調查產品確實造成美國產業損害，商務部預定於十一月八日發布反傾銷稅令。

國貿局指出，已將本案初判調查結果轉知相關公會及業者，並補助部分應訴費用，也將與公會保持密切聯繫，協助業者積極應訴爭取最佳終判稅率。