我啟動「雙反」調查 立委憂心大陸報復

2018-05-02 23:44 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／台北報導



台灣仍未列入美國鋼鋁稅豁免名單，經濟部次長王美花說，美國還排不出時間與我方洽談。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

財政部對中國大陸進口鋼品啟動反補貼及反傾銷「雙反調查」，但美國仍未將我國列入鋼鋁高關稅豁免名單。朝野立委憂心貿易戰對我國產業的影響，要求經濟部妥善因應，並需留意恐遭中國大陸報復的後遺症。

立委賴士葆昨天在立法院財委會質詢時表示，過去都是業者反映後，才會啟動反傾銷調查，但這次是經濟部主動發動，「不擔心得罪中國這頭大象嗎？」立委曾銘宗也質疑，經濟部與財政部啟動雙反調查前，是否有經過精確的政策評估？

經濟部次長王美花回應，近幾年大陸鋼鋁產能過剩，國際間本來就常討論中國大陸鋼鐵傾銷各國的問題，只是沒有國家有具體做法；此次美方是用制定國內法律，要求各國須防堵中國鋼品借道轉運美國，因此各國也開始做出因應措施，若沒有跟美方協調、完成一定條件，都會被課高關稅，「美國逼大家走得比較快」。

財政部長許虞哲表示，目前台灣已對大陸毛巾等七項產品課徵反傾銷稅，只要掌握確實證據，經由廠商提出，且經濟部也調查認定對台灣業者造成損害，就能依法課徵反傾銷稅。王美花補充，自己的調查和處分要站得住腳，符合ＷＴＯ的規範，按照事理來認定，就不用擔心有報復的問題。

為何我國做了那麼多，鋼鋁關稅豁免仍落空？王美花表示，因美國要談判的國家很多，還安排不出時間與我方洽談，相關單位持續努力中。