民視授權爭議 台灣寬頻：將提行政救濟

2018-05-02 21:50 中央社 台北2日電



民視與台灣寬頻TBC授權合約談不攏，TBC今天表示，NCC要求雙方15日前須提仲裁等協議方式，已經明顯違法且侵害公司權益，將提行政救濟。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）資料顯示，鴻海副總裁呂芳銘旗下有線系統台灣寬頻TBC，以及凱擘有線電視、台固有線電視等業者，收視戶總和占全台超過45%，此次與民視公司就民視新聞台授權上架問題談不攏。NCC之前經過多次調處，雙方同意延長臨時授權至4月30日，期間不得有任意斷訊、下架或其他損害消費者權益的情形發生。

NCC今天召開委員會，會後達成協議，要求15日前雙方需協議提付仲裁、或採取其他可達成授權方式，且在達成民視新聞台授權協議前，不得斷訊、下架等情形，否則將依法開罰。

TBC表示，民視堅持三頻道綑綁方式授權，至今商談未果，顯然雙方對單一頻道要達成共識遙不可及，因此只好找尋替代方案，1月18日已經向NCC提出要用三立財經新聞台取代民視新聞台，但目前為止未獲NCC審核。

TBC指出，NCC今天委員會決議，要求TBC必須在15日前提出仲裁或採取其他可以達成頻道授權的方式。但要以何種方式解決爭議，而且TBC與民視的爭議依法已經明白規定調處不成，得提起民事訴訟；NCC不能夠違法要求TBC同意仲裁或採取其他可以達成頻道授權的方式，並沒有任何法律賦予NCC這種權限。

TBC內部主管向中央社記者說，NCC不能介入商業協商，還要求限時達成協議，明顯違法且侵害到公司權益，所以將依法提出行政救濟自保。NCC則對TBC提出行政救濟行為表示尊重。