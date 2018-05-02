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美初判台PET樹脂傾銷 經部：影響價格的不只關稅

2018-05-02 20:26中央社 台北2日電

美國商務部公布台灣等5國的PET樹脂進口初裁課徵反傾銷稅經濟部今天表示，的確會影響台商在美國市場的競爭，但影響價格因素不只有關稅，還需考慮與產業鏈供需關係等因素。

經濟部國際貿易局今天發布新聞稿表示，美國商務部於美東時間1日公布對台灣、南韓、巴西、印尼及巴基斯坦輸美聚對苯二甲酸乙烯酯（PET樹脂）反傾銷調查初判結果，其中台灣受調查廠商遠東新世紀公司、環世聚酯（香港）股份有限公司獲判傾銷率11.89%，新光合成纖維股份有限公司傾銷率為9.02%，其他廠商傾銷率則為10.99%。

貿易局指出，美國為台灣PET樹脂第2大出口市場，主要輸美產品為瓶用聚酯粒，供製作寶特瓶之用。業者表示，台商主要競爭對手為美國當地業者，在美國原已對輸美PET樹脂課徵6.5%關稅情況下，此次反傾銷調查已影響台灣產品輸美。

根據美國海關資料，2016年及2017年美國自台灣進口涉案產品金額分別為1億982萬美元及1億5433萬美元，占美國該涉案產品總進口量比例分別為14.6%及16%，僅次於墨西哥，為美國第2大供應國，其次依序為巴西、南韓、加拿大、巴基斯坦及印尼等。

值得注意的是，墨西哥並未列入此次反傾銷調查對象。對於此次反傾銷調查是否可能影響台商在美國市場與其他對手競爭狀況，經濟部官員指出，相對來說會有關聯，但影響最終價格的因素不只有關稅，還有獲利率、與客戶拆帳方式，以及與產業鏈供需關係的強度等。

台灣區人造纖維製造工業同業公會今天表示，會協助會員廠商申請貿易局的補助，以聘請律師應訴。

根據美國商務部公布調查時程，本案預定於9月17日發布傾銷終判裁定，美國國際貿易委員會則預定於10月31日公布損害調查終判裁定，若裁定自台灣進口受調產品確實造成美國產業損害，商務部預定於11月8日發布反傾銷稅令。

反傾銷稅經濟部美國商務部

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