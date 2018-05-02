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台多斷交 經長：對台商影響有限

2018-05-02 18:45經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

多明尼加日前宣佈與台灣斷交，經濟部長沈榮津表示，根據初步評估，目前當地約有57家台商，總投資額約1.6億美元，影響應該有限。

沈榮津出席立法院經濟委員會受訪表示，台多斷交，主要影響產業包括太陽能、資訊電子及農產品，後續會請投資業務處聯繫當地台商，了解是否需要協助。

根據經濟部國際貿易局資料，多明尼加為台灣在拉丁美洲第九大貿易夥伴、第九大出口國及第12大進口國。台灣則為多明尼加在亞洲第四大進口夥伴、第三大出口市場，在全球進出口貿易夥伴國排名第70名。

多明尼加經濟部台商

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