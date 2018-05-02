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再接再厲 竹風電力伺機爭取第3階段競標

2018-05-02 19:31中央社 台北2日電

離岸風電開發商遴選結果，包括亞泥公司轉投資的竹風電力，及力麗集團轉投資的台灣綠色...
離岸風電開發商遴選結果，包括亞泥公司轉投資的竹風電力，及力麗集團轉投資的台灣綠色電力股份有限公司未獲遴選，僅能參加第3階段競標作業。圖／聯合報系資料照片
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離岸風電開發遴選結果部分本土開發商未入列，亞泥公司轉投資竹風電力正評估參加第3階段競標，若有機會將繼續努力爭取；台灣綠電則已決定參加競標。

離岸風電開發商遴選結果，包括亞泥公司轉投資的竹風電力，及力麗集團轉投資的台灣綠色電力股份有限公司未獲遴選，僅能參加第3階段競標作業。

亞泥公司表示，目前竹風電力公司正在檢討為何未獲遴選，未來若要進軍第3階段的競標作業才不會再敗北，但是否參加第3階段競標，亞泥內部正在仔細評估。

亞泥認為，新竹外海四號風場具有絕佳條件，亞泥具有集團電廠營運、基礎建設、通訊網絡和船運經營等豐沛經驗，「如有機會，將會繼續努力爭取」。

亞泥強調，發展綠能是政府既定政策，亞泥願為台灣的綠能發電貢獻心力，協助政府推動綠能產業發展，並與國際接軌。

力麗集團旗下的台灣綠電公司則表示會繼續參加第3階段的競標作業。

經濟部能源局表示，這次所有開發商提出的風場開發案總分都達60分以上，即使遴選落選的開發商仍可以全數順利參與競標。

遴選總裝置容量已達3836MW(百萬瓦)，若沒有開發商考慮經濟效益等因素放棄開發風場，至少將有1664MW容量可供開發商參與競標，但競標相關辦法將於6月初公告。

亞泥離岸風電綠能

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