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支持社企發展 賴揆：盼共創友善育兒環境

2018-05-02 19:24中央社 台北2日電

行政院長賴清德。圖／聯合報系資料照
行政院長賴清德。圖／聯合報系資料照
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行政院長賴清德出席社會企業頒獎活動時表示，除感謝得獎企業「取之於社會、用之於社會」，讓台灣發展更加符合公益性，並呼籲企業共襄盛舉，和政府共同打造友善的育兒環境。

行政院長賴清德今天出席2018年第14屆遠見CSR企業社會責任獎與第一屆社企之星頒獎典禮。他首先恭喜得獎企業，也指出每一家的經營範圍不盡相同，但大概都符合4種相同的精神，讓台灣發展更加符合公益性。

賴清德指出，第一種精神就是每家廠商都是幸福企業，不僅公司經營非常出色，照顧員工，對合理的利潤進行分享，重視員工在公司工作的條件，也提供好的工作環境。

第二是符合友善環境的目標，像是遠見雜誌致力為台灣國際接軌為己任。從得獎企業來看，他們的社會責任也符合聯合國永續發展指標。

第三是重視教育的推廣，得獎企業也對教育投入很多。

第四則是發揮公益精神。賴清德表示，先前擔任台南市長時發生台南地震，擔任行政院長時發生花蓮地震。根據這兩次的經驗，許多大型企業慷慨解囊，捐出大量經費，協助城市復建工作，從得獎企業中看到公益精神，他要表達對這些企業的最大敬意。

談到社會企業，賴清德說，擔任行政院長以來，看到許多社會企業在各地發展，行政院為支持社會企業，藉以解決社會問題，進而照顧弱勢。也請行政院政務委員唐鳳，每週三在空總舊址，親自聆聽社企實際碰到的困難，能夠讓社會企業的推廣持續進行。

除了表達對得獎企業的感謝，賴清德也說，行政院會已通過「幼兒教育及照顧法」修正草案，目前送到立法院審議，就是進一步落實企業社會責任的項目。

賴清德說，台灣目前面臨少子化嚴肅的挑戰，2017年新生兒數目低於20萬，行政院希望建立良善的育兒境境，企業若有辦法共襄盛舉，相信將更容易成功。

他強調，幼兒教育及照顧法是提供法律的空間，讓企業可以開辦幼兒教育，照顧自己的員工，讓企業員工可帶小孩一同上班，或是讓企業開辦非營利的幼兒園。如果理念可以得到台灣企業支持，除讓企業落實社會責任，也可以幫助解決少子化重大問題。

賴清德社會企業少子化

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