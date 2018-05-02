饗食天堂連二年漲價 假日晚餐破千元

2018-05-02 17:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



知名吃到飽品牌「饗食天堂」宣布漲價，根據官方網站公布的訊息，饗食天堂自7月1日起，午晚餐假日漲100元，下午茶漲130元，漲幅超過二成。其中，假日晚餐每人998元，加服務費超過千元。

響食天堂去年7月就調漲過一次，當時不論平日、假日的下午用餐時段都漲30元，今年7月將再漲一次，調漲幅度勝過去年7月那波。

對此，饗食天堂表示，主因菜色和品項都變多，也希望提升品質，包含原有招牌蛤蠣湯的蛤蠣尺寸變大；下午茶也會比照晚餐提供現切肋眼牛排，晚餐則會增加現煎生食級干貝等。

根據響食天堂新價目，平日午、晚餐現在分別為698元、798元，假日為798元、898元；7月1日後將各漲100元。至於下午茶，現平假日分別568元、668元，未來將漲130元變為698元、798元。

近年知名吃到飽自助餐「漲」聲響起，像包含漢來海港城也從今年1月1日起調漲20到50元；全台有20店的壽喜燒吃到飽業者Mo-Mo-Paradise近日也公告明年元旦起調漲費用，其中假日收費一口氣漲100元，漲幅最高逾23％。