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饗食天堂連二年漲價 假日晚餐破千元

2018-05-02 17:29經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

知名吃到飽品牌「饗食天堂」宣布漲價，根據官方網站公布的訊息，饗食天堂自7月1日起，午晚餐假日漲100元，下午茶漲130元，漲幅超過二成。其中，假日晚餐每人998元，加服務費超過千元。

響食天堂去年7月就調漲過一次，當時不論平日、假日的下午用餐時段都漲30元，今年7月將再漲一次，調漲幅度勝過去年7月那波。

對此，饗食天堂表示，主因菜色和品項都變多，也希望提升品質，包含原有招牌蛤蠣湯的蛤蠣尺寸變大；下午茶也會比照晚餐提供現切肋眼牛排，晚餐則會增加現煎生食級干貝等。

根據響食天堂新價目，平日午、晚餐現在分別為698元、798元，假日為798元、898元；7月1日後將各漲100元。至於下午茶，現平假日分別568元、668元，未來將漲130元變為698元、798元。

近年知名吃到飽自助餐「漲」聲響起，像包含漢來海港城也從今年1月1日起調漲20到50元；全台有20店的壽喜燒吃到飽業者Mo-Mo-Paradise近日也公告明年元旦起調漲費用，其中假日收費一口氣漲100元，漲幅最高逾23％。

業者坦言，食材成本不斷攀升，加上一例一休勞動新制推升人事成本，吃到飽自助餐不漲價「真的很難維持下去」。此外，國人愈來愈重視「吃」，餐廳要不斷增加新菜色，或提升原有菜色等級，成本勢必被推高。

饗食天堂新的價目表。圖／取在響食天堂官網
饗食天堂新的價目表。圖／取在響食天堂官網
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吃到飽下午茶漲價

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