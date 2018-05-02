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花蓮警匪槍戰 男持槍自轟頭部無生命跡象

燒不完的敬鵬大火：政府工安失效，工廠應付了事

廠商4個月未繳租金 科學園區可強制拍賣

2018-05-02 17:16聯合報 記者林良齊╱即時報導

今天立法院教育及文化委員會通過科學園區設置管理條例修正草案，其中第13條給予園區管理局權力只要廠商積欠租金總額逾4個月租額，管理局就可以終止租約、收回租地，並強制拍賣地上物。

會有這麼一條修正其中一個重要原因就是新竹科學園區管理局一處地，當年有廠商欠繳租金、而園區希望廠商拆屋還地，但因地上物有抵押權，廠商不願拆除，管理局便告上法院、但法院以「公平正義」為由判管理局敗訴，僅能採民事拍賣，但民事拍賣因債權人有許多意見，不易匯整，往往造成底價過高不易拍賣，科技部認為，修正此條後就可以採強制拍賣，增加園區土地的流動性與利用率。

租金竹科立法院

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