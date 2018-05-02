勞動部辦公共金安獎 重大職災企業也會公開上網

2018-05-02 16:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



勞動部表示，為提升公共工程施工安全自主管理水準，建構安全工作環境，第12屆公共金安獎選拔已於日前開跑，至5月21日截止收件，歡迎追求工安卓越的工程團隊報名參選。

勞動部職安署表示，本年度選拔活動，為評審公共工程施工團隊落實施工安全管理執行成效，除將主辦單位、專案管理廠商、監造單位及施工廠商列為評選對象外，今年特將設計單位納入評選範圍，強調施工安全設計源頭管理之重要性，擴大評選面向，並提高優等及特優之得獎廠商獎勵，得列為優良廠商資格期間由1年增加為2年，及增列佳作得獎廠商得列為優良廠商期間為1年之優惠，相關參選資訊可參閱該署送各工程主辦機關之宣傳海報(如附件)，亦可至官網「https://www.osha.gov.tw」中下載，歡迎公共工程團隊及人員備妥參選資料踴躍參加。

公共工程金安獎預計於6月至8月間辦理評審作業，得獎工程除可列為公共工程優良廠商外，職安署特依政府資訊公開法及「勞動部公布職業安全衛生優良案件作業要點」公布於職安衛卓越網，以表彰得獎工程及人員對施工安全之努力成果，讓民眾廣為查詢周知。

此外，為維護民眾知的權利，及督促事業單位重視工安，對於發生重大職業災害之事業單位，亦公布於職安署之重大職業災害公開網，民眾可多加善用及查詢。(該網頁建有事業單位資料標示於地圖之視覺化功能，網址: https://pacs.osha.gov.tw/17453)。